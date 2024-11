Nowy bohater Overwatch 2 to... Ślązak? Gracze rozbawieni polskim dubbingiem

Nadchodząca postać do Overwatch 2 sprawi wam wiele radości. Okazuje się, że szkocki tank Hazard (Findlay Docherty) w polskim dubbingu jest… Ślązakiem. Jego odzywki w trakcie gry są naprawdę zabawne, na co uwagę zwrócili gracze testujący nowego bohatera.

Overwatch 2 i bohater rodem ze Śląska. Jest dobrze

Polski dubbing do gry Overwatch 2 można lubić, kochać, lub nie móc go strawić. Nie da się jednak odmówić kreatywnego podejścia do lokalizowania postaci na nasz język, w związku z czym czasami czekają na nas prawdziwe kwiatki – zupełnie jak w przypadku nadchodzącego bohatera o ksywce Hazard. Jest Szkotem, nazwya się Findlay Docherty i charakteryzuje go spora mobilność, co zdecydowanie przypadnie do gustu tym, którzy poza zbieraniem obrażeń lubią trochę namieszać na polu bitwy.

W polskiej wersji językowej to… Ślązak. Ryzyk, bo tak zwie się w rodzimej wersji, dał się poznać testującym go graczom poprzez korzystanie z charakterystycznej mowy. Brzmi to przezabawnie, a próbkę jego głosu usłyszycie poniżej:

they added a scottish guy to overwatch and if you play with polish dubbing he's actually silesian pic.twitter.com/wXZeTcLuMN — heats ⁉ (@POCHOWEK) November 24, 2024

Niektórzy zauważyli, że nie jest to czysty śląski, a swego rodzaju mieszanka gwar. Można w jego głosie usłyszeć zapożyczenia z gwary kaszubskiej czy góralskiej, jednak efekt finalny i tak pozostaje świetny. Przyznać się, kto będzie go wybierał tylko dlatego, żeby móc posłuchać, jak śmiesznie mówi? Nowa postać trafi do gry wraz ze startem 14. sezonu — ten rozpocznie się już 10 grudnia tego roku.

