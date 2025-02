Do czego to doszło? Gracze po latach cieszą się z loot boxów

Pierwsze Overwatch jest jedną z najbardziej kojarzonych z loot boxami gier w dziejach. Gracze osiągający kolejne poziomy mogli odblokowywać (albo też kupować za prawdziwe pieniądze) specjalne skrzynie z cyfrowymi przedmiotami w grze. Dość powiedzieć, że w tamtych latach pomysł ten spotkał się z gigantycznym sprzeciwem. Overwatch i wiele innych gier skłoniło nawet polityków, aby zainteresowali się, czy taka forma „hazardu” jest w ogóle legalna.

Overwatch 2 i loot boxy

Nic dziwnego, że loot boxy przez wielu graczy uważane były za czarną plamę na historii komputerowej rozrywki. Choć nie przepadły do końca, dziś znacznie większą popularnością wśród deweloperów cieszą się przepustki sezonowe, elementy kosmetyczne i wszystkie inne cechy gier-usług. Jak bardzo trzeba więc coś zepsuć, aby gracze ucieszyli się z powrotu loot boxów?

Overwatch 2 zepsuł „bardzo, ale to bardzo”, bo mówimy o grze piętnowanej za model premium od premiery. Choć sam tytuł dostępny jest free-to-play, to właśnie za drogą przepustką sezonową ukrywały się nawet nowe postacie i tony skinów. Co prawda bohaterów można odblokować, grając normalnie, ale wymaga to sporo czasu i zachodu. Do tego cyfrowy sklep z przedmiotami oparty był na zasadach rotacji, więc wiele rzeczy premium można kupić tylko przez limitowany czas. No i skiny dostępne za „darmowe” monety są… no cóż – średnie.

Blizzard ogłosił więc, że po latach do Overwatch wracają skrzynki z łupami. Te mają pojawić się w cotygodniowych wyzwaniach i wydarzeniach. Darmowa Przepustka Bitewna będzie zawierać jedną Legendarną Skrzynkę z Łupami, a w Przepustce Bitewnej Premium będzie można zdobyć dwie dodatkowe Legendarne Skrzynki z Łupami. Podobnie jak w oryginalnym Overwatch, w każdej skrzynce z łupami znajdą się cztery przedmioty, z czego jeden to gwarantowany „rzadki” przedmiot. Na 5 skrzynek ma trafić się „epicki” skin, a na 20 gwarantowany „legendarny”. Warto zaznaczyć, że przedmioty związane z bieżącym sezonem i crossoverami nie pojawią się w skrzynkach. Zmiany wejdą w życie w przyszłym tygodniu, na start 15. sezonu.

Zmiana ta okazała się upragnioną nowością w grze. Na Reddicie dominuje wiele pozytywnych opinii. Gracze chcieli od dawna, aby loot boxy wróciły, bo mimo kontrowersji, i tak były lepsze od obecnych pomysłów deweloperów.

Źródło: Forbes