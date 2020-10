Oto jak podłączyć Xbox One do monitora

Chociaż Xbox zazwyczaj jest podłączany do telewizora, jak najbardziej może działać wraz z monitorem. Nie każdy może lub chce kupować dodatkowy sprzęt, więc jeśli posiada się już PC, można śmiało korzystać także z konsoli. Wyjaśniamy jak podłączyć Xbox One do monitora!

Dobry telewizor to wydatek rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Nie wszyscy mają środki na taki zakup lub po prostu nie chcą inwestować w ten sprzęt. Coraz mniej osób ogląda telewizję, a samo urządzenie zajmuje dużo miejsca. Wielu graczy korzysta z kilku platform, dlatego ma w swoich zbiorach równocześnie komputer i konsolę. Posiadacze PC mogą z powodzeniem poradzić sobie bez dodatkowego ekranu. Dowiedz się, jak połączyć Xbox One do monitora!

Jak podłączyć Xbox One do monitora?

Konsola Xbox One musi być podłączona do sprzętu, który przekazuje obraz oraz dźwięk. Takie działanie mają nie tylko telewizory, ale też większość monitorów podłączanych do komputera. Wielu gamerów posiada dwa ekrany, o przekątnej wynoszącej nawet 27”. Bardzo dobrze sprawdzą się w połączeniu z konsolą.

Wiele osób preferuje takie rozwiązanie, ponieważ jest wygodniejsze. W jednym pokoju można mieć wszystkie gry i platformy. Wystarczy przecież tylko kilka minut, by je przełączyć. Młodzi gracze nie zawsze mają też pozwolenie na to, by korzystać ze swojego sprzętu w salonie rodziców lub po prostu nie chcą tego robić.

Telewizory straciły zresztą na popularności. Kolejne pokolenia rezygnują z tego sprzętu, ponieważ oferta telewizji jest niezadowalająca w porównaniu z serwisami streamingowymi. Te działają także na komputerach, dlatego dodatkowe urządzenie wydaje się wielu osobom po prosty niepotrzebne.

Nie każdy wie jednak, jak podłączyć Xbox One do monitora. Sam proces nie jest wcale trudny, ale niektórym zależy na tym, by np. uzyskać jak najlepszy dźwięk. Z pomocą dodatkowych przewodów i przejściówek da się osiągnąć świetne efekty oraz najwyższą jakość rozgrywki.

HDMI czy DVI – jaki przewód wybrać?

Najprostszym sposobem na podłączenie Xbox One do monitora jest wykorzystanie kabla HDMI. Konsola musi być podpięta do zasilania i włączona. Wystarczy włożyć jedną końcówkę przewodu do urządzenia, a drugą do ekranu (również uruchomionego). Sprzęty powinny bez problemu się rozpoznać – za pomocą przycisków na monitorze wystarczy dostosować rozdzielczość, jasność oraz inne ustawienia.

Niektóre ekrany mogą jednak nie mieć wbudowanego wejścia HDMI. Starszy typ DVI ma zupełnie inny kształt, a do tego niestety nie przesyła dźwięku. Wtedy należy zakupić odpowiednią przejściówkę DVI/HDMI. Jeśli chce się odtwarzać audio, można podłączyć słuchawki lub głośniki do kontrolera. W tej opcji najlepiej sprawdzają się oczywiście modele bezprzewodowe – zbyt dużo kabli będzie po prostu utrudniało posługiwanie się padem.

Gdzie kupić akcesoria do Xbox One?

Premiera Xbox Series X zbliża się wielkimi krokami, dlatego wartość Xbox One spada niemalże z każdym dniem. Teraz jest idealny moment na zakup tej konsoli, jeśli jeszcze się jej nie posiada. Niektórych dotychczas powstrzymywały wysokie ceny sprzętu i telewizora. Wiedząc już, jak podłączyć Xbox One do monitora, można niewielkim kosztem rozszerzyć swoją gamingową kolekcję.

Konsole w świetnej cenie, akcesoria wysokiej jakości oraz gry w niezwykle korzystnych cenach można znaleźć na 4console.pl. Poprzednia generacja Microsoft jeszcze przez kilka dobrych lat będzie się doskonale sprawdzać i zagwarantuje setki godzin zabawy. Gra na Xbox to zupełnie inne doznanie niż korzystanie z PC. Jest nie tylko dobrym sposobem na relaks i spędzanie wolnego czasu, ale też zabawę z przyjaciółmi. Jeśli od dawna chciałeś kupić konsolę, nie czekaj dłużej!

Skoro wiesz już, jak podłączyć Xbox One do monitora, możesz śmiało korzystać z tego sprzętu bez telewizora. Zainwestuj w dodatkowe urządzenie, by odkryć nowy wymiar rozrywki. Kup konsolę w korzystnej cenie i ciesz się świetnymi grami!

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.