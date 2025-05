Fani klasycznego RPG od Bethesdy mają powód do radości – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered właśnie otrzymał swój pierwszy pakiet tekstur 4K, który znacząco poprawia oprawę wizualną gry.

Pakiet tekstur 4K do Oblivion Remastered już jest

Pakiet o nazwie Unchained Textures, autorstwa moddera Canariousa, jest już dostępny do pobrania na platformie Nexus Mods. To część większego projektu, którego celem jest podmiana wszystkich tekstur w grze na wersje przeskalowane do rozdzielczości co najmniej 4K. Obecna wersja zawiera poprawione tekstury ekwipunku – broni, zbroi i ubrań. W kolejnych etapach planowane są również krajobrazy, roślinność i budynki.

Chociaż Oblivion Remastered i tak prezentuje się znacznie lepiej od oryginału z 2006 roku, nowe tekstury wynoszą jego oprawę graficzną na jeszcze wyższy poziom. Mimo kilku problemów z wydajnością i nieco przestarzałej mechaniki rozgrywki, tytuł wciąż uchodzi za jeden z najlepszych sposobów na doświadczenie klasycznego Elder Scrolls w nowoczesnym wydaniu.

Mod możecie pobrać z poniższego linku, oczywiście całkowicie za darmo:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jest dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X i Series S. Pakiety tekstur Unchained można pobrać za darmo dla pecetowej wersji – dla wszystkich, którzy chcą wrócić do Tamriel w najwyższej możliwej jakości.

Źródło: Nexus Mods