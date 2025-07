Oferty dnia na Steam. Premierowa gra w niższej cenie

W sklepie Steam pojawiły się najnowsze oferty dnia. W niższych cenach możemy zgarnąć m.in. Descenders Next czy Super Robot Wars 30.

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się już najnowsze oferty dnia. Dzisiaj jest ich jednak mniej niż zwykle, bowiem w praktyce mamy do czynienia z czterema wyróżnionymi tytułami. Wśród nich znajdziemy taktyczne połączenie RPG ze strategią z bardzo pozytywnymi ocenami, a także produkcję, która dzisiaj zadebiutowała na rynku. Jak zawsze, wszystkie oferty z dzisiaj pozostaną wyróżnione na stronie głównej sklepu do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Poniżej zestawienie.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Przejdźmy jednak przez wszystko po kolei. Descenders to gra wyścigowa od studia RageSquid, która pierwotnie zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Skupia się ona na konkretnej odmianie ekstremalnego kolarstwa górskiego: downhill. Mamy tutaj do czynienia z proceduralnie generowanymi trasami, które mogą stanowić niezłe wyzwanie. Rozgrywka skupia się zaś na dynamicznej jeździe, kontrolowaniu ruchów postaci i charakteryzuje się właśnie dość wysokim poziomem trudności. System reputacji online pozwala zdobywać sprzęt i odzież, a także dołączać do jednej z trzech drużyn o odmiennym stylu jazdy. Gracze mogą rywalizować o miejsce w rankingach i brać udział w wydarzeniach społecznościowych.

Descenders Next to z kolei samodzielna kontynuacja Descenders i zarazem świeżynka z dziś, która rozbudowuje formułę pierwowzoru o nowe sporty, biomy i tryby gry. Tym razem gracze mogą ścigać się na snowboardach, a także mountainboardach, eksplorując bardzo zróżnicowane środowiska – począwszy od ośnieżonych szczytów, aż po dzikie tereny leśne. Rozgrywka oferuje pełną swobodę jazdy, rozbudowany system tricków i personalizacji, a także edytor nagrań. W grze znalazły się również dynamiczne parki z unikatowym układem przeszkód, a także nowy system waluty i sklepy oferujące sprzęt znanych marek.

Hasbro’s BATTLESHIP to natomiast cyfrowa wersja klasycznej gry w statki. Produkcja oferuje dwa główne tryby: wierne odwzorowanie planszowego oryginału oraz taktyczny wariant z dowódcami. W dużym skrócie: gracze rozmieszczają flotę i próbują zlokalizować jednostki przeciwnika, korzystając z własnej intuicji i specjalnych umiejętności. Tryb z dowódcami wprowadza natomiast zróżnicowane postacie o unikalnych flotach i atakach specjalnych. Gra zawiera historyczne areny, system osiągnięć i możliwość rywalizacji online.

Na koniec mamy Super Robot Wars 30, czyli taktyczne RPG z mechami oraz postaciami z popularnych anime w klimatach sci-fi. Gracz dowodzi drużyną gigantycznych robotów, walcząc w turowych bitwach na mapach taktycznych. Między walkami można ulepszać jednostki, trenować pilotów i rozwijać drużynę. Twórcy przygotowali kampanię z oryginalną historią osadzoną w uniwersum inspirowanym wieloma markami.

Źródło: Steam