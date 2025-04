Oferty dnia na Steam. Cztery świetne gry w niższej cenie

Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się nowe oferty dnia. W odróżnieniu od większości przypadków, tym razem mamy do czynienia z czterema okazjami zamiast sześciu. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej są to oferty jak najbardziej godne Waszej uwagi, gdyż dotyczą one tytułów, które mają co najmniej bardzo pozytywne recenzje. (Jeden ma nawet przytłaczająco pozytywne opinie!)

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Oczywiście, nie da się tutaj przejść obojętnie obok gry Beholder 2, czyli kontynuacji bardzo ciepło przyjętej gry przygodowej z 2016 roku. Obie części zostały opracowane przez studio Warm Lamp Games. Po raz drugi trafiamy do państwa przede wszystkim dystopijnego. Obywatele zmuszeni są do życia według zasad ustalanych przez autorytarnego rządu. Gracz, jako pracownik samego ministerstwa, musi, cóż, robić w zasadzie wszystko to, co złe. Podglądanie współpracowników, podsłuchiwanie, przeszukiwanie rzeczy, szantaże. Zgodnie z opisem na Steam, czeka nas świetlana kariera. Pytanie tylko, jak sobie z nią poradzimy.

Drugi tytuł, który trzeba polecić, to NanoApostle. Jest to dynamiczna gra akcji 2.5D z elementami science fiction oraz body horror. Wcielamy się w Anitę, dziewczynę powstałą w wyniku eksperymentów genetycznych, która została uwięziona w mrocznym laboratorium. Tytułowy Apostle jest z kolei „świadomym bytem nanomechanicznym”, który zagnieżdżono w jej ciele. Rozgrywka koncentruje się na intensywnych, wieloetapowych starciach z maszynowymi przeciwnikami oraz mutantami. Anita korzysta oczywiście z unikalnych zdolności. Kluczowym elementem walki jest natomiast system Destruction Point, który pozwala wykrywać słabe punkty przeciwników i zadawać bardzo potężne ciosy.

Źródło: Steam