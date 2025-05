Oferty dnia na Steam. Retro-RPG i nie tylko

Informowaliśmy Was już o trwających aktualnie playtestach gry Lost Rift na Steam. W międzyczasie mogliście także przejrzeć okazje z weekendowej wyprzedaży w sklepie Valve, w której ramach taniej można zgarnąć chociażby Last Epoch czy House Flipper 2. Do tego wszystkiego doszła jeszcze darmowa gra Guards II: Prologue. Teraz natomiast przychodzimy do Was z najnowszymi okazjami dnia (i nie tylko).

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z racji tego, iż – z niewiadomych przyczyn – dziś na platformie Steam pojawiły się jedynie dwie takie promocje, postanowiliśmy dołożyć parę innych okazji, tyle że nieoznaczonych jako okazje dnia. Oto lista:

Jeśli chodzi o okazje dnia, warto wyróżnić z tej dwójki Anode Heart. To nostalgiczna podróż do złotej ery gier typu monster tamer, inspirowana klasykami z początku lat 2000. Produkcję osadzono w futurystycznym świecie, gdzie wcielamy się w Seek, robota bez wspomnień, który budzi się na zamglonym wybrzeżu u boku tajemniczej kapsuły. Kluczowym elementem rozgrywki są zaś Tama. Są to enigmatyczne istoty pochodzące z cybernetycznej przestrzeni zwanej Net, które zaczęły materializować się w realnym świecie.

To one będą naszymi partnerami w walce, eksploracji, a także w rozwoju. Gracz może złapać ponad 140 różnych tego typu stworzeń, z których każde może nauczyć się nawet 300 technik walki. Starcia rozgrywają się natomiast w szybkim i dynamicznym systemie turowym. Dodatkowym urozmaiceniem jest karciana mini-gra, w której wykorzystujemy zdolności stworków w bardziej strategiczny sposób.

Źródło: Opracowanie własne