Turowa gra taktyczna za darmo na Steam. Zbiera świetne opinie

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam zadebiutowała niedawno darmowa gra taktyczna pod tytułem Guards II: Prologue. Jak sugeruje sam tytuł, jest to prolog, czy też wprowadzenie do pełnej wersji gry Guards II: Chaos in Hell. W tym przypadku mamy tutaj klasyczną, turową rozgrywkę z elementami strategii.

Nowa gra za darmo na Steam. Prolog pełnej wersji

Jak czytamy w oficjalnym opisie, w Guards II: Prologue gracze otrzymują dostęp do siedmiu wymagających misji, w których stają do walki z legionami piekielnych przeciwników. Do dyspozycji są cztery grywalne postacie, w tym każda oczywiście z unikalnymi zdolnościami, stylami walki oraz różną odpornością na obrażenia. System walki kładzie duży nacisk na taktyczne myślenie – każdy błąd może nas sporo kosztować.

Do tego dochodzą magiczne artefakty i runy, które są w stanie wzmocnić całą drużynę, a także odblokować zupełnie nowe taktyki. Co więcej, prolog oferuje trzy mroczne biomy z charakterystyczną atmosferą oraz wrogami inspirowanymi egipskimi, słowiańskimi i zachodnioeuropejskimi mitami.

Jeżeli więc spodoba Wam się zabawa w prologu, warto dodać do swojej listy życzeń pełną wersję gry. Na ten moment deweloperzy nie ujawnili jeszcze daty premiery Guards II: Chaos in Hell. Prolog może za to pochwalić się świetnym odbiorem ze strony graczy. Aktualnie posiada ponad 125 recenzji, z czego aż 96% to opinie pozytywne. Gracze chwalą przede wszystkim mechaniki rozgrywki podczas walk.

Źródło: Opracowanie własne