Oferty dnia na Steam. Pogromcy duchów i… terapia arachnofobii?

Zgodnie z tradycją, w internetowym sklepie Valve znajdziemy już nowe oferty dnia. Zdecydowano się wyróżnić i przecenić sześć różnych tytułów, zaś wśród nich znajdziemy chociażby Ghostbusters: The Video Game Remastered. No, w praktyce przecenionych gier jest osiem, ponieważ na liście znalazł się zestaw z trzema tytułami (a wszystkie z pająkami w roli głównej…). Poniżej najważniejsze informacje.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić wspomniane Ghostbusters: The Video Game Remastered. Jest to zremasterowana wersja przygodowej gry akcji z 2009 roku. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Saber Interactive, zaś wydaniem tytułu zajęła się firma Mad Dog. Akcja gry toczy się dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w drugiej części serii filmów Pogromcy duchów. Rozgrywka opiera się na eksploracji różnych lokacji oraz, oczywiście, łapaniu duchów. Możemy używać miernika energii psychokinetycznej, aby szukać artefaktów, a duchy łapiemy z kolei za pomocą plecaka protonowego.

Jeśli chodzi o zestaw This Bundle Is Full Of Spiders, na wyróżnienie zasługuje oczywiście Kill It With Fire. Nie jest to jednak gra dla osób z arachnofobią, chyba że chcielibyście w końcu ją przezwyciężyć. Cel jest bowiem prosty: pokonać pająki. Ogniem, eksplozjami, a tak naprawdę to wszystkim, czym się da.

Źródło: Steam