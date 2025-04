Clair Obscur: Expedition 33 taniej w pre-orderze w wersji na Steam

Za tydzień – 24 kwietnia 2025 roku – na rynku zadebiutuje wyczekiwana gra Clair Obscur: Expedition 33. Jest to debiutancki projekt studia Sandfall Interactive, którego wydaniem zajęła się firma Kepler Interactive, mająca w swoim portfolio między innymi docenione Pacific Drive. Jeżeli jesteście zainteresowani tytułem i chcielibyście nabyć go w ramach zamówienia przedpremierowego, mamy dla Was świetne wieści.

Clair Obscur: Expedition 33 taniej w pre-orderze na Steam

W internetowym sklepie Instant Gaming możemy aktualnie zamówić produkcję w pre-orderze taniej niż na platformie Steam. W niższej cenie możemy złożyć zamówienie przedpremierowe zarówno na edycję standardową gry, jak i na Deluxe Edition. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, zawartość edycji Deluxe obejmuje, oprócz podstawowej wersji gry, kolekcję Kwiatów (sześć strojów i fryzur inspirowanych kwiatami Lumière oraz sześć dodatkowych wersji strojów Gommage, po jednym dla każdej grywalnej postaci), niestandardowy strój Clair dla Maelle, a także niestandardowy strój Obscur dla Gustave’a.

Clair Obscur: Expedition 33 to gra z gatunku jRPG z turowym systemem walki i perspektywą trzecioosobową. Tytuł czerpie inspiracje z belle époque, czyli francuskiego okresu artystycznego z przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się tutaj do fantastycznego świata pełnego niebezpieczeństw. Czuwa nad nim bóstwo zwane Malarką, które raz do roku maluje pewną liczbę na swoim Monolicie. Każdy, kto jest w tym wieku, zmienia się wówczas w pył. Gracz wciela się w inżyniera Gustava, podróżniczkę Maelle, wojowniczkę Sciel oraz czarodziejkę Lune, którzy udają się w podróż, aby raz na zawsze zakończyć szaleństwo Malarki.

Źródło: Instant Gaming