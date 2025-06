Oferty dnia na Steam. Nowe okazje na dobry początek tygodnia

Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się już najnowsze oferty dnia. Dzisiaj mamy do czynienia z więcej niż sześcioma różnymi produkcjami, które pozostaną wyróżnione na stronie głównej sklepu do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Obniżki, jak zwykle, trwają jednak nieco dłużej. Na liście znalazły się między innymi gry z serii Railway Empire, a także relaksujący symulator odśnieżania.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Szczerze mówiąc, z powyższego zestawienia bardzo ciekawie prezentuje się Snow Plowing Simulator, czyli wspomniany symulator odśnieżania. Wcielamy się tutaj w pracownika zimowych służb porządkowych. Zaczynamy oczywiście dość skromnie, bo z łopatą w ręku. Odśnieżamy chodniki, pojazdy, prywatne posesje. Z czasem, wraz z rozwojem naszego małego biznesu, zdobywamy dostęp do coraz lepszego sprzętu: począwszy od ręcznych narzędzi o różnej wydajności, aż po traktory, pickupy i ciężarówki wyposażone w wymienne pługi.

Do naszej dyspozycji oddano otwarty świat, który obejmuje małe górskie miasteczko oraz kręte drogi w wyższych partiach terenu. Wraz z postępem w grze trafiają się jednak coraz trudniejsze zlecenia w bardziej odległych i tym samym nawet niebezpiecznych miejscach. W grze zaimplementowano do tego wszystkiego dynamiczny system pogodowy – co oznacza, że słoneczna zima może w każdej chwili zmienić się w intensywną śnieżycę. A my, cóż, możemy na przykład utknąć na noc w górach.

Źródło: Steam