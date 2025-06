Darmówka, jakich mało. Horror FPS w przeklętej bibliotece

Jeżeli lubicie pierwszoosobowe strzelanki w mroczniejszych klimatach, mamy dla Was znakomitą wiadomość. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiła się niedawno zupełnie nowa gra, którą możecie całkowicie za darmo przypisać do swojej biblioteki na zawsze. Mowa tutaj o naprawdę nieźle prezentującej się pierwszoosobowej strzelance pod tytułem DREADTOME.

Gra za darmo na Steam dla fanów strzelanek i horroru

DREADTOME przenosi nas do tajemniczego i rozległego archiwum, pełnego zakazanej wiedzy i niepokojących istot. Potwory zagnieździły się między półkami, a naszym zadaniem jest wydobycie informacji z pradawnych tomów. Nie będzie to jednak zadanie łatwe do wykonania. Czekają nas zarówno potyczki fizyczne, jak i psychologiczne, by zdobywać ulepszenia i rozwijać głównego bohatera.

Twórcy oddali nam do dyspozycji broń palną, specjalne urządzenie zwane Repulserem oraz elementy otoczenia, które można wykorzystać na swoją korzyść przeciwko przeciwnikom. Każdy typ wroga wymaga jednak innego podejścia. Eksploracja odgrywa tu istotną rolę – musimy nie tylko walczyć, ale także przeszukiwać labiryntowe korytarze biblioteki, aby uzupełniać zasoby i pchać do przodu fabułę.

Co ciekawe, jest to projekt studencki. To jednak w niczym nie przeszkodziło grze, aby uzyskać pozytywne recenzje i sporo pochwał od graczy. Chwalą oni zarówno klimat, jak i mechaniki, które sprawiają, że rozgrywka jest przyjemna, a jednocześnie dynamiczna i wciągająca.

