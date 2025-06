Oferty dnia na Steam. Duchowy spadkobierca Castlevanii w promocji

W sklepie Steam pojawiły się najnowsze oferty dnia. Dziś w niższych cenach możemy zgarnąć m.in. Bloodstained: Ritual of the Night.

Na platformie cyfrowej dystrybucji pojawiły się najnowsze oferty dnia. Dziś mamy do czynienia z sześcioma różnymi produkcjami, które zostały wyróżnione na stronie głównej sklepu Valve. Wszystkie pozostaną wyróżnione do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego, aczkolwiek przecenione pozostaną przez dłuższy czas. Jak zawsze, poniżej możecie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia zdecydowanie warto sprawdzić Bloodstained: Ritual of the Night, czyli tytułowego duchowego spadkobiercę serii Castlevania. To platformowa przygodówka akcji w klimatach gotyckiego horroru. Za jej stworzenie odpowiada Koji Igarashi, czyli jeden z twórców wspomnianego kultowego cyklu. Produkcja łączy klasyczne elementy gier z tego gatunku z nowoczesną oprawą graficzną 2.5D, oferując graczom nieliniową eksplorację, dynamiczną walkę, a do tego wszystkiego mroczną atmosferę.

Oprócz tego polecamy grę Stardeus, czyli unikalne połączenie symulacji ze strategią. Co ciekawe, wcielamy się tutaj w sztuczną inteligencję, której zadaniem jest zarządzanie kolonizacyjnym statkiem kosmicznym, robotami-dronami, a także opieka (lub też wykorzystywanie) ludzkich kolonistów pogrążonych w hibernacji. Gdy statek zostanie przywrócony do działania, gracze mogą wyruszyć w podróż po proceduralnie generowanym wszechświecie, odwiedzając planety, zbierając zasoby i mierząc się z losowymi wydarzeniami.

