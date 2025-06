Oferty dnia na Steam. Perełka dla fanów roguelite

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się najnowsze oferty dnia. Jak zawsze, wybrane produkcje pozostaną wyróżnione na stronie głównej do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Dziś wyróżniono pięć różnych gier, wśród których znajdziemy chociażby Wall World, czyli trudną produkcję, którą doceniło naprawdę sporo osób. Poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia definitywnie warto sprawdzić wspomniane Wall World. To gra akcji typu roguelite z elementami eksploracji, survivalu oraz strategii. Przenosimy się w niej do tajemniczego, proceduralnie generowanego świata, tytułowego Muru. Wcielamy się w postać wyposażoną w egzopancerz, która z pomocą mobilnej bazy bojowej, czy też robopająka, przemierza zróżnicowane biomechaniczne środowiska, walczy z potworami, a do tego wszystkiego poszukuje zasobów oraz starożytnych technologii.

Rozgrywka to w dużej mierze połączenie otwartej eksploracji z mechanikami roguelite. Schodzimy w głąb Muru, odkrywając coraz to groźniejsze warstwy. Groźniejsze z powodu różnych czynników; mogą to być zupełnie nieznane biosfery czy też ekstremalne warunki pogodowe, zarówno za dnia, jak i nocy. Podczas każdej wyprawy musimy starać się przetrwać, a także zebrać zasoby przed kolejną falą ataku potworów.

Źródło: Steam