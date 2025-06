Aż 17 nowych gier zmierza do Game Passa. Wszystkie tytuły z Xbox Games Showcase

Podczas pokazu Xbox Games Showcase ujawniono naprawdę sporo interesujących tytułów. Ostatecznie okazało się, że aż 17 z nich trafi do usługi Xbox Game Pass na komputerach osobistych oraz konsolach (w wersji Ultimate). Gracze mogą spodziewać się zarówno dużych premier AAA, jak i oryginalnych nowości, które zadebiutują bezpośrednio w ramach abonamentu – niektóre jeszcze w tym roku, inne w 2026.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass – gry ujawnione podczas Xbox Games Showcase

Jednym z największych ogłoszeń jest Call of Duty: Black Ops 7. Będzie ono dostępne w usłudze już w dniu swojej premiery. Do strzelanki dołączą też inne wyczekiwane produkcje, takie jak High On Life 2 czy też The Outer Worlds. Nie zabraknie oczywiście gier nieco mniejszego kalibru. Wszystkie jednak zapowiadają się co najmniej ciekawie! Zestawienie prezentuje się więc następująco:

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – 11 lipca 2025

Grounded 2 (Game Preview) – 29 lipca 2025

NINJA GAIDEN 4 – 21 października 2025

Keeper – 17 października 2025

The Outer Worlds 2 – 29 października 2025

Gears of War Reloaded – 26 sierpnia 2025

High on Life 2 – zima 2025

Call of Duty: Black Ops 7 – data premiery TBA

Clockwork Revolution – data premiery TBA

Persona 4 Revival – data premiery TBA

Resonance: A Plague Tale Legacy – 2026

Beast of Reincarnation – 2026

Aphelion – 2026

There Are No Ghosts at the Grand – 2026

Planet of Lana II: Children of the Leaf – 2026

At Fate’s End – 2026

Super Meat Boy 3D – początek 2026

Jeżeli chcecie prześledzić, co wydarzyło się podczas Summer Game Fest, zapraszamy do odwiedzenia tej strony. W przypadku Microsoftu na pewno można wyróżnić ujawnienie wraz z firmą ASUS dwóch przenośnych konsol: Xbox Ally oraz Xbox Ally X. Poniżej możecie natomiast znaleźć zapis transmisji z pokazu.

Źródło: GG Deals