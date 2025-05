Oferty dnia na Steam. W niższej cenie m.in. Observer: System Redux

Zgodnie z tradycją, w internetowym sklepie Steam można już przeglądać nowe oferty dnia. Jest ich ponownie sześć, z czego w niższej cenie możemy zgarnąć między innymi Do Not Feed the Monkeys czy też Observer: System Redux. Tym razem najwyższy rabat wyniósł 90 procent, najniższy zaś 60. Co więcej, aż trzy produkcje są dostępne w cenie niższej o 90 procent. Wszystkie gry mogą zaś pochwalić się co najmniej bardzo pozytywnymi recenzjami. Standardowo, po wszystkie szczegóły zapraszamy poniżej.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto zwrócić uwagę na grę Observer: System Redux. Jest to odświeżona wersja psychologicznego horroru osadzonego w cyberpunkowym świecie. Przenosimy się do 2084 roku i wcielamy się w Daniela Lazarskiego, tytułowego detektywa-obserwatora, który włamuje się do umysłów podejrzanych za pomocą technologii Pożeracza Snów, aby zbierać dowody i rozwiązywać zbrodnie. Gra łączy eksplorację mrocznego świata zdewastowanego wojną i cyberplagą z neuronowymi labiryntami pełnymi wspomnień i koszmarów. Odświeżona wersja wprowadza nowe misje, ulepszoną grafikę 4K z ray tracingiem, dopracowane mechaniki skradania oraz rozbudowane sekwencje przesłuchań.

Oprócz tego mamy Golden Treasure: The Great Green. Jest to ręcznie namalowana gra RPG, w której wcielamy się w młodego smoka walczącego o przetrwanie w świecie inspirowanym epoką brązu. Nasze decyzje kształtują ścieżkę rozwoju – zdobywamy moce żywiołów, polujemy na stworzenia, eksplorujemy labirynty i rywalizujemy z innymi smokami o dominację. Gra oferuje nieliniową narrację oraz system walki oparty na ponad 70 przeciwnikach i unikalnych zdolnościach. Dostępne jest też demo, które obejmuje prolog i pierwszą część przygody, a postęp (m.in. karty tarota) przenosi się do pełnej wersji.

Źródło: Steam