Oferty dnia na Steam. W promocji m.in. dwie znane serie i visual novel

Nowy dzień oznacza między innymi nowe oferty na Steam. Jak poprzednio, dziś mamy ich sześć. No, w praktyce to właściwie nieco więcej. Przeceniono bowiem gry z serii Spellforce oraz Jagged Alliance, i dopiero dodatkowo obok tych dwóch serii mamy pozostałe cztery tytuły.

Zanim przejdziemy do szczegółów, przypominamy, że w tym samym sklepie trwa aktualnie tygodniowa wyprzedaż. Oprócz tego możecie aktualnie skorzystać ze świetnej promocji na gry z cyklu Battlefield i zgarnąć pięć odsłon w cenie jednej. A konkretniej w cenie Battlefield V.

Oferty dnia na Steam – 04.03.2025

Jagged Alliance to kultowa seria turowych gier strategicznych, w których głównym zadaniem gracza jest dowodzenie oddziałami żołnierzy. Dotychczas powstały trzy główne odsłony, a w ramach promocji pierwszą możecie zgarnąć za 7,99 zł, zaś trzecią za 104,24 zł. Spellforce to z kolei seria gier fantasy, które łączą ze sobą elementy strategicznych RTS-ów z elementami RPG.

Young Souls to mieszanka akcji w lochach oraz opowieści o dojrzewaniu, przyjaźni i wspólnocie. Witch On The Holy Night to visual novel z „przytłaczająco pozytywnymi” recenzjami na Steam. Gra opowiada dziewczynce o imieniu Aoko Aozaki, która rozpoczyna naukę magii z potężną wiedźmą w tajemniczej rezydencji. Ostatnia gra z listy, My Dream Setup, to tytuł, w którym tworzymy swój wymarzony pokój.

Źródło: Steam