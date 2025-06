Konie to przeżytek. Dzięki nowemu modowi Row Your Boat możesz porzucić siodło i zostać pełnoprawnym kapitanem swojego jednoosobowego statku. Tak – Oblivion Remastered właśnie doczekał się własnych, pływających środków transportu.

Nowy mod sporo namiesza w podróżowaniu w Oblivion Remastered

Twórcą tej nietypowej, ale genialnej modyfikacji jest Tyler „Dactyl” Hallada, który postanowił, że rzeki i jeziora Cyrodiil zasługują na coś więcej niż bycie przeszkodą do przepłynięcia wpław. Efekt? Mod Row Your Boat, czyli… dosłownie: wiosłuj swoją łódką. Gracz może kupić i przywołać własną, magicznie kontrolowaną łódź wiosłową. Sterowanie? Zamiast się pocić, wystarczy rzucać zaklęcia – jedno do przodu, drugie do tyłu, a patrzenie w bok to skręt. Gdy już nabierzesz prędkości, możesz wrzucić tryb „rejsowy” i pozwolić łódce płynąć sama, podziwiając widoki i ignorując tych biednych pieszych na brzegu.

Mod to nie zwykły dodatek wizualny – Hallada zadbał o realistyczne fale, dynamiczne kolizje i autentyczne wrażenia z żeglugi. Do tego dochodzą ulepszenia łodzi, które można kupić:

latarnia na burcie – idealna na nocne rejsy,

na burcie – idealna na nocne rejsy, skrzynia bagażowa – bo zawsze znajdziesz coś do podniesienia,

– bo zawsze znajdziesz coś do podniesienia, drabinka z liny, żeby nie wyglądać głupio, próbując wdrapać się z wody na pokład.

Dostajesz też instrukcję obsługi w grze, więc nie musisz zgadywać, który przycisk odpowiada za ster bakburta.

Mod pobierzecie z poniższego linku:

Jak na ambitny mod przystało, Row Your Boat potrafi porządnie obciążyć system. Autor ostrzega, że mod działa na granicy możliwości silnika Obliviona, więc jeśli masz słabszy procesor – przygotuj się na spadki płynności. Sam twórca nie zauważył problemów u siebie, ale zaznacza: twój mileage may vary. Na stronie moda znajdziesz też listę znanych błędów i zaleceń, więc przed instalacją warto rzucić okiem – szczególnie jeśli nie chcesz utknąć z łódką w zamku.

