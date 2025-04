To nie koniec – Oblivion Remastered trafi na Nintendo Switch 2?

Jeszcze nie opadł kurz po zaskakującej premierze The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, a już pojawiły się nowe doniesienia. Te dotyczą możliwości zadebiutowania gry na konsoli, która jeszcze nie pojawiła się na rynku. Chodzi oczywiście o Nintendo Switch 2.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered trafi na Switch 2?

Pojawienie się Oblivion Remastered było swego rodzaju zaskoczeniem. Gra jest już dostępna na PC, PS5 i Xbox Series X|S, co zachwyciło mnóstwo osób. Tytuł prezentuje się świetnie i pozwala nam wrócić do kultowej gry w nowych, lepszych szatach. Czy to jednak koniec? Niekoniecznie. W sieci pojawiły się informacje, jakoby gra miała wkrótce pojawić się na jeszcze jednej platformie. Zgadliście – chodzi o Nintendo Switch 2.

Według insiderów, Bethesda jest już w trakcie przygotowywania odpowiedniego portu. Nie wiadomo, czy ten będzie gotowy na premierę konsoli, czy jakiś czas później. Możemy być jednak pewni, że posiadacze konsol od Nintendo będą mogli sprawdzić, jak radę daje Oblivion Remastered.

Zobacz też: Clair Obscur: Expedition 33 jest genialne. Niesamowite oceny w sieci

Swoją drogą, czy warto zagrać w „nowego” Obliviona? To odświeżona wersja jednej z najważniejszych gier RPG wszech czasów, która nie tylko wygląda znacznie lepiej, ale też wprowadza szereg ulepszeń w rozgrywce: płynniejszą walkę, wygodniejszy interfejs, lepszą kamerę i sporo zmian w systemach skradania, walki dystansowej czy rozwoju postaci. Całość została pięknie wystylizowana i zyskała zupełnie nową jakość wizualną — od NPC-ów po krajobrazy Tamriel.

Źródło: Reddit