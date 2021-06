NVIDIA pokazała RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti. Znamy specyfikacje i ceny

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Firma NVIDIA wreszcie zaprezentowała karty RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti. Nowe urządzenia są bardzo potężne, a przy tym dość drogie.

Dziś rano odbyła się konferencja NVIDIA Computex. Dowiedzieliśmy się na niej między innymi, że DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2 i kilka innych gier zyska wsparcie technologii RTX. Głównym daniem całego pokazu nie były jednak oczywiście gry, a nowy sprzęt Zielonych. Na konferencji ujrzeliśmy dwa nowe, mocne modele kart z serii GeForce RTX 3000.

Pierwsza z nich, RTX 3070 Ti, to naturalna ewolucja jednej z najpopularniejszych wersji kart NVIDII. RTX 3070 Ti to mocniejszy wariant 3070, który zadebiutuje już 10 czerwca. Jego cenę ustalono na 599 dolarów, czyli dość sporo, choć nie ma tragedii.

Ciekawiej robi się w przypadku karty z wyższej półki. RTX 3080 Ti to prawdziwy mocarz, który jest tylko trochę słabszy od 3090. Na rynek trafi on 3 czerwca i wyceniono go na aż 1199 dolarów.

Nie znamy jeszcze oficjalnych cen obu kart w Polsce. Nie spodziewałbym się też, że będą one dobrze dostępne. Patrząc na ostatnie wydarzenia na rynku technologii, nowe RTX-y uda się upolować tylko prawdziwym szczęściarzom.

Poniżej znajdziecie zdjęcia kart GeForce RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti wraz z ich specyfikacjami.