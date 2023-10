Granie w chmurze jest świetne, ale może sporo kosztować. Tak też będzie w przypadku usługi NVIDIA GeForce Now. Popularny streaming gier będzie teraz droższy w Kanadzie i Europie. Firma poinformowała o konieczności podniesienia cen w celu dalszego gwarantowania najwyższej jakości usług. Na szczęście podwyżki nie są duże.

NVIDIA ogłasza podwyżki GeForce NOW

Nie macie dobrego komputera, nowej konsoli, a chcecie grać w najnowsze gry. Co zrobić w takiej sytuacji? Poza wzięciem kredytu na zakup sprzętu (lub zaciśnięciem pasa lub zmianą hobby), ciekawą opcją jest przesyłanie strumieniowe gier. Streaming nie jest może najpopularniejszą formą grania w gry, ale oferta na rynku takich usług jest coraz lepsza. W ramach abonamentu Game Pass Ultimate możemy ogrywać tytuły w Xbox Game Cloud i działa to nieźle. Jeszcze lepiej jest natomiast w przypadku produktu firmy NVIDIA.

Chodzi oczywiście o GeForce NOW, czyli usługę pozwalającą odpalać w chmurze różne gry (nie tylko z Game Pass). Obecnie w ofercie są trzy warianty — bezpłaty, Priority oraz Ultimate. NVIDIA poinformowała, że ceny dwóch płatnych pakietów zostaną podwyższone w Kanadzie i Europie. Nowy standard cen wejdzie w życie już 1 listopada. O jakiej podwyżce mowa?

Okazuje się, że będzie drożej, ale niewiele. Cena pakietu Priority zmieni się z 49 zł na miesiąc do 54 zł, podczas gdy Ultimate będzie droższy o 10 zł — zmiana z 99 zł na 109 zł. Nie jest źle, choć mowa o podwyżce w okolicach 10 procent. Co ciekawe, zmiany nie będą dotyczyć graczy ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli posiadacie już aktywną subskrypcję, to nadal będziecie płacić starą cenę. Ta nie zmieni się przez 6 kolejnych miesięcy.

Czy warto w ogóle zastanawiać się nad taką usługą? Przyznam, że w pakiecie Ultimate działa to świetnie. Testowałem w ten sposób m.in. Starfield i Cyberpunk 2077. Obie gry na maksymalnych ustawieniach i rozdzielczości 1440p wyglądały cudownie i równie dobrze działały. Jeżeli wasz komputer nie należy do światowej czołówki, to na pewno warto — o ile macie szybki internet.