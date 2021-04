NVIDIA dalej walczy o dostępność kart. RTX 3000 mają dostać ograniczenia

NVIDIA rzekomo szykuje się do ograniczenia kolejnych swoich kart graficznych. RTX 3000 mają otrzymać limity, które zniechęcą kopaczy kryptowalut.

Producenci sprzętu szukają różnych sposobów na poprawę sytuacji z dostępnością elektroniki. Co ciekawe, NVIDIA jakiś czas temu wypuściła serię RTX 3060 z limitami w oprogramowaniu, które miały ograniczyć wydobywanie kryptowalut. Niedawno zabezpieczenia zostały złamane i jeśli komuś bardzo zależy na kopaniu waluty, zrobi to bez większego problemu.

Wygląda na to, że nie zniechęciło to producenta. Znany informator technologiczny, kopite7kimi, twierdzi, że RTX 3060 był tylko pierwszym modelem, który otrzyma ograniczenia. Według niego, następny w kolejce jest między innymi RTX 3080. Wspomina się też o RTX 3060 Ti, RTX 3070 i RTX 3090.

Rzecz jasna ograniczenia nie wpłyną na Was, jeśli już zgarnęliście swoją kartę. Limity dotkną urządzeń, które dopiero trafią na rynek. Póki co są to tylko plotki, ale jednak taki bieg wydarzeń przewidywano od dawna. Nie ma co ukrywać, że dostępność nowych GPU jest gigantycznym kłopotem.

Nowe karty graficzne to towary deficytowe. RTX 3000 i RX 6000 imponują wydajnością, ale aktualnie nie da się ich nabyć w standardowych cenach. Problem ten najpewniej potrwa jeszcze przez dłuższy czas i jeśli chcecie kupić nową kartę, to albo przygotujcie się na srogą dopłatę, albo na razie wtrzymajcie się z zakupem.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.