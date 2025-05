Wielki powrót Battlefield zbliża się szybciej, niż mogło się wydawać. Electronic Arts oficjalnie potwierdziło, że nowa odsłona kultowej serii trafi na rynek najpóźniej do marca 2026 roku. Co więcej – pełna prezentacja gry została zaplanowana już na nadchodzące lato, a testy wewnętrzne podobno przechodzą wszelkie oczekiwania.

Battlefield nadchodzi wielkimi krokami. Zapowiedź niedługo

Po mieszanym odbiorze gry Battlefield 2042, studio DICE ma sporo do udowodnienia. Wygląda na to, że podchodzi do tego wyzwania z należytym poważaniem. Podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych, szef EA, Andrew Wilson, ujawnił, że rozwój gry przebiega intensywnie, a osiągane rezultaty są wysoce obiecujące. Choć wciąż nie dysponujemy konkretną datą premiery, EA jasno wskazuje, że gra zadebiutuje w roku fiskalnym 2026, co oznacza, że najpóźniej do końca marca 2026 roku. To sugeruje, że jej premiera może nastąpić już jesienią 2025, co byłoby idealnym rozwiązaniem, aby uniknąć bezpośredniej konkurencji z GTA 6, którego wydanie zaplanowano na maj 2026.

Nowa odsłona serii Battlefield jest obecnie testowana w ramach specjalnego programu Battlefield Labs, który, jak podkreśla EA, przekroczył wszelkie oczekiwania. Firma z dumą ogłasza, że treści związane z grą zanotowały już ponad 350 milionów odsłon. Następnym krokiem będzie rozszerzenie testów na graczy z Azji. To istotny sygnał: projekt nie tylko żyje, ale także zyskuje na dynamice. Wyraźnie pokazuje, że ma ogromny potencjał.

Choć EA nie podało dokładnej daty, wszystko wskazuje na Summer Game Fest w czerwcu jako idealną scenę do pokazania nowego Battlefielda całemu światu. To właśnie tam EA ma szansę przekonać graczy, że seria wraca do formy. A może nawet wchodzi na zupełnie nowy poziom. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, premiera gry mogłaby nastąpić jeszcze w czwartym kwartale 2025 roku. To idealne okienko: po letniej zapowiedzi, z odpowiednią kampanią marketingową, i bez rywalizacji z gigantami pokroju Rockstar.

