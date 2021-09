108 nowości na Netflixie w październiku. Co poza The Office i Mad Max?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Mamy już jesień, czyli idealny okres, by owinąć się w koc i uruchomić dobry film lub serial. Oto pełen spis nowości na platformie Netflix – październik 2021 zaoferuje masę świetnych tytułów.

Nowości Netflix październik 2021 – produkcje oryginalne:

Jest tego masa, po prostu ogrom. Bez wątpienia ciężko będzie obejrzeć wszystko we wrześniu. Dosłownie będzie trzeba zaniedbać pracę lub szkołę czy inne obowiązki, by obejrzeć to wszystko. Oczywiście czegoś takiego nie rekomenduję, ale w inny sposób po prostu nie będzie się dało.

Nie zabrakło kilku smaczków, na które po prostu czekam. Egzorcysta od rodaka Walaszki szczególnie jest moim must watchem w najbliższym czasie. Rzućcie okiem i sprawdźcie, co takiego Netflix ma Wam do zaoferowania. Lista pochodzi bezpośrednio z upflix.pl.

INSPECTOR KOO – WKRÓTCE

ASTROLOGICZNY PRZEWODNIK PO ZŁAMANYCH SERCACH – WKRÓTCE

CALL MY AGENT: BOLLYWOOD – WKRÓTCE

DOM TAJEMNIC: ŚMIERĆ W BURARI – WKRÓTCE

SPRZĄTACZKA – 01/10/2021

PAIK JONG-WON: SMAKI KOREI – 01/10/2021

SWALLOW – 01/10/2021

WINNI – 01/10/2021

THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT – 01/10/2021

RICHIE – KRÓL RAPU – 01/10/2021

DIANA: MUSICAL – 01/10/2021

COLONIA DIGNIDAD: ZŁOWROGA SEKTA – 01/10/2021

KOCIE WIEDŹMY – 01/10/2021

SCISSOR SEVEN: SEZON 3 – 03/10/2021

UPCOMING SUMMER – 03/10/2021

ON MY BLOCK: SEZON 4 – 04/10/2021

ESCAPE THE UNDERTAKER – 05/10/2021

SPORTOWE PRZEKRĘTY – 06/10/2021

ZEMSTA PIĘCIU SIÓSTR – 06/10/2021

TECHNICY-CUKIERNICY – 06/10/2021

MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA: BRAZYLIA – 06/10/2021

KOD WART MILIARDY DOLARÓW – 07/10/2021

SEXY BEASTS: SEZON 2 – 07/10/2021

PRETTY SMART – 08/10/2021

RODZINNY BIZNES: SEZON 3 – 08/10/2021

GRUDGE – 08/10/2021

MÓJ BRAT, MOJA SIOSTRA – 08/10/2021

STRASZNIE MROCZNE HISTORIE – 08/10/2021

FILM POKÉMON: SEKRETY DŻUNGLI – 08/10/2021

HOMETOWN CHA-CHA-CHA – 09/10/2021

BLUE PERIOD – 09/10/2021

KLUB OPIEKUNEK: SEZON 2 – 11/10/2021

ZA KULISAMI MUSICALU MALINCHE: DOKUMENT NACHO CANO – 12/10/2021

FILMY NASZEJ MŁODOŚCI: SEZON 3 – 12/10/2021

MIGHTY EXPRESS: SEZON 5 – 12/10/2021

KONWERGENCJA: ODWAGA W OBLICZU KRYZYSU – 12/10/2021

BRIGHT: SAMURAI SOUL – 12/10/2021

HIACYNT – 13/10/2021

BOGDAN BONER: EGZORCYSTA: SEZON 2 – 13/10/2021

BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ – 13/10/2021

ANOTHER LIFE: SEZON 2 – 14/10/2021

KOMEDIOWY WIECZÓR W PARYŻU – 14/10/2021

A WORLD WITHOUT – 14/10/2021

ZŁE DNI – 15/10/2021

ŚWIAT KARMY – 15/10/2021

ZAPOMNIANA BITWA – 15/10/2021

JA, TY, MY, ONI – 15/10/2021

REKSIN: ŻARŁACZNE HALLOWEEN – 15/10/2021

TY: SEZON 3 – 15/10/2021

MY NAME – 15/10/2021

LITTLE THINGS: SEZON 4 – 15/10/2021

MISFIT: SERIAL – 16/10/2021

W JAK MORDERSTWO – 19/10/2021

KOCI DOMEK GABI: SEZON 3 – 19/10/2021

NOCNE KŁY – 20/10/2021

8 RUE DE L’HUMANITÉ – 20/10/2021

ODNALEZIONE – 20/10/2021

TUT TUT AUTKA W PAGÓRKOWIE: SEZON 6 – 21/10/2021

SEKS, MIŁOŚĆ I GOOP – 21/10/2021

INSIDERS – 21/10/2021

LIFE’S A GLITCH WITH JULIEN BAM – 21/10/2021

KOMI CAN’T COMMUNICATE – 21/10/2021

ONE OK ROCK: FLIP A COIN – DOKUMENT – 21/10/2021

MORE THAN BLUE: SERIAL – 22/10/2021

WOJOWNICZA KSIĘŻNICZKA MAYA – 22/10/2021

SZALONE ŻYCIE DWUDZIESTOLATKÓW – 22/10/2021

YOO YOUNG-CHUL: MORDERCA W ŻÓŁTEJ PELERYNIE – 22/10/2021

MAŁY ZŁOŚLIWIEC – 22/10/2021

DYNASTIA: SEZON 4 – 22/10/2021

DZIKIE PRZYGODY WŚRÓD ZWIERZĄT – 22/10/2021

KORPORACJA KONSPIRACJA – 22/10/2021

LOCKE & KEY – 22/10/2021

SEX: UNZIPPED – 26/10/2021

SINTONIA: SEZON 2 – 27/10/2921

EFEKT HIPNOZY – 27/10/2921

LUIS MIGUEL – SERIAL: SEZON 3 – 28/10/2921

MOTYW ZBRODNI – 28/10/2921

MITOMANKA: SEZON 2 – 29/10/2921

COLIN W CZERNI I BIELI – 29/10/2921

MÓJ CZAS DLA CIEBIE – 29/10/2921

ARMIA ZŁODZIEI – 29/10/2921

POCZĄTEK ŚWIATA – 29/10/2921

Nowości Netflix październik 2021 – produkcje na licencji:

I ten spis prezentuje się świetnie. Mad Max 1 i 2, Doktor Dolittle, Koty, Sonic i przez wielu ukochane The Office. Po prostu istna miazga. Nic, tylko oglądać i oglądać. Dawno nie było tak mocnego miesiąca, a nie ukrywam, że nawet rozważałem zrezygnowanie z usługi. Wstrzymam się z tym, a nawet zrezygnuję z tego pomysłu. Trzymam kciuki, by kolejne miesiące były równie dobre lub lepsze.

KRONIKI SEINFELDA: SEZON 1 – 9 – 01/10/2021

LEGALNA BLONDYNKA – 01/10/2021

LEGALNA BLONDYNKA 2 – 01/10/2021

PROSTA HISTORIA – 01/10/2021

FLASH: SEZON 6 – 01/10/2021

UPADEK KRÓLESTWA: SEZON 4 – 01/10/2021

MAD MAX – 01/10/2021

MAD MAX 2 – WOJOWNIK SZOS – 01/10/2021

WIEDŹMY – 01/10/2021

INWAZJA – 01/10/2021

PRZEKLĘTA – 01/10/2021

AUSTIN POWERS 2 – SZPIEG, KTÓRY NIE UMIERA NIGDY – 01/10/2021

ANATOMIA – 01/10/2021

KRÓL SKORPION 3: ODKUPIENIE – 01/10/2021

SKANDALISTA LARRY FLYN – 01/10/2021

THUNDERBIRDS – 01/10/2021

DZIKA RZEKA – 01/10/2021

LUCE – 02/10/2021

MAŁE KOBIETKI – 06/10/2021

MARIANNE I LEONARD: SŁOWA MIŁOŚCI – 14/10/2021

JAK BOSS – 15/10/2021

DOKTOR DOLITTLE – 21/10/2021

KOTY – 22/10/2021

BIURO: SEZON 1 – 9 – 23/10/2021

GREED – 28/10/2021

SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA – 29/10/2021

