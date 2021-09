Nowe PSP na grafikach. Niespodziewany przeciek lub genialny żart

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się rendery mające przedstawiać nowe wcielenie PSP. Albo ktoś z Sony nie dochował tajemnicy, albo mamy do czynienia z wyjątkowo pracochłonnym żartem.

Grafiki przedstawiają sprzęt w pełnej okazałości. Są one bardzo, bardzo szczegółowe i wyglądają po prostu wiarygodnie. Dodatkowo slajdy z pokazaną konsolą prezentują się trochę tak, jakby miały zostać zaprezentowane na jakieś konferencji, na przykład PlayStation Showcase 2021.

Na tyle sprzętu widać znane z DualSense i PS5, „nadrukowane” symbole PlayStation

Na jednym z renderów widzimy, że konsola mogłaby w jakiś sposób uruchomić nawet Ratchet & Clank: Rift Apart. Biorąc pod uwagę, że na pierwszy rzut oka prezentuje się ona na nieco mniejszą niż Steam Deck, nie byłoby to możliwe w tradycyjny sposób. No chyba, że sprzęt bazowałby na usłudze Remote Play.

Choć sama konsola faktycznie może istnieć, nie traktowałbym tych renderów zbyt poważnie. Na dole jednej z grafik widzimy napisy sugerujące, że za rendery odpowiada utalentowany gracz lub cały zespół zajmujący się takimi przeróbkami. Co więcej, samo logo PSP prezentuje się dość kiepsko.

Według mnie jest bardzo prawdopodobne, że omawiane rendery to bardzo udany i dobrze przygotowany dowcip. Sony dopiero zaprezentowało swoją nową generację konsol stacjonarnych i wątpię, aby pchało się od razu w rynek handheldów.

Z drugiej strony, przenośne granie jest teraz w modzie. Producent mógłby podążać za trendami i zaproponować nowe wcielenie PSP graczom, ale w dalszym ciągu uważam, że zaprezentowane grafiki należy traktować na razie jako zwykłą ciekawostkę.