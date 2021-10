Snoop Dogg zajawia „nowe GTA”. Trzymajcie oczekiwania na wodzy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nowe GTA przewinęło się w nowym wywiadzie ze Snoop Doggiem. Gracze spekulują, ale rzeczywistość może nie być przesadnie ekscytująca.

Snoop potwierdził, że współpracuje z Dr. Dre nad nowymi utworami. Zdradził też przy okazji, że Dre pracuje nad muzyką powiązaną z „nowym GTA”.

Wiem, że (Dr. Dre – red. ) jest w studiu. Wiem, że tworzy zaj*bistą muzykę. A niektóre z jego utworów są powiązane z grą GTA, która właśnie wychodzi. Więc myślę, że to będzie sposób, w jaki jego muzyka zostanie wydana, poprzez grę GTA. – powiedział Snoop Dogg w rozmowie z Rolling Stone

Spokojna głowa, raczej nie chodzi tu o upragnione GTA VI. Niedawno informowaliśmy, że Dr. Dre rzekomo przygotowuje muzykę do GTA Online. Mogłaby ona pojawić się w grudniowej aktualizacji tego tytułu, choć nie jest to nic pewnego. Może ona też też trafić ekskluzywnie do next-genowej wersji GTA V.

Najpewniej doszło tu więc do sporego nieporozumienia. Choć Snoop Dogg jest graczem i streamuje nawet swoją rozgrywkę w sieci, mógł po prostu się przejęzyczyć. Dodatkowo Snoop mógł uznać, że nadchodzące na PS5 i Xbox Series wydanie GTA V jest zupełnie nową grą. Opcji jak widać jest parę, ale nie spodziewałbym się, że chodzi o zupełnie nową odsłonę Grand Theft Auto. Nadal istnieje cień szansy, ale uważam, że to bardzo mało prawdopodobne.