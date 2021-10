Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. PlayStation m.in. poleca dwie straszne produkcje

Nowy tydzień, nowe gry na PS4 i PS5. Tradycja PlayStation jest kontynuowana i do sieci trafiło kolejne wideo z rekomendacjami tego producenta konsol. Zobaczcie, po co takiego warto sięgnąć w nadchodzących dniach.

Powoli kończy się październik, a to oznacza wszędzie panujący halloweenowy klimat. To idealna pora, aby zagrać w straszne produkcje, których zwykle w tym sezonie jest na pęczki. I takie tytuły znalazły się na poniższej liście. No dobrze, więc co nas wszystkich czeka w tym tygodniu?

The Dark Pictures: House of Ashes (PS4, PS5 – 22 października) to horror, w którym żołnierze walczą z pradawną mocą, która była wcześniej uwięziona w podziemiach. Na ekranach Waszych telewizorów lub monitorów niejeden raz pojawią znane twarze z branży filmowej. Czy jest na sali jakiś fan Ashley Tisdale?

Disciples: Liberation (PS4, PS5 – 21 października) powinien przypaść do gustu fanom klasycznych, turowych RPG-ów. Jest to kontynuacja cyklu trwającego już ponad dwie dekady, a ta część zaoferuje graczom aż 5 różnych zakończeń historii. Całość została przyprawiona niezwykle ładnymi efektami wizualnymi.

Sheepo (PS4, PS5 – 20 października) to metroidvania z nietypową mechaniką, która pozwala graczom transformować swoją owieczko-podobną postać w inne zwierzęta. Idealnie dla lubujących się w trudnych produkcjach z przyjemną dla oka oprawą graficzną.

Tandem: A Tale of Shadows (PS4 – 21 października) wielu może zaskoczyć. Ta platformówka 2,5D opowiada o losach Emmy i jej misia. Cała rozgrywka opiera się na rozwiązywaniu zagadek z dwóch różnych (dosłownie) perspektyw. Twórcy pokusili się również o horrorowy klimat, co idealnie wpasowuje się w ostatnie trendy.

Jak zwykle, pod koniec nagrania przypomniano o masie promocji trwających w PS Store. Tak się składa, że natraficie tam również na halloweenową wyprzedaż, o której więcej możecie przeczytać w tym miejscu. To dobra okazja, by nie wydać za dużo i zainwestować w naprawdę dobre gry.