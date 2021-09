Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. PlayStation poleca piłkę nożną oraz urocze kiwi

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Jak co tydzień PlayStation opublikowało w sieci zbiorówkę najważniejszych premier na PS4 i PS5. Można mówić o niemałym święcie dla fanów piłki nożnej, ponieważ aż dwie piłkarskie, nowe gry pojawią się w najbliższych dniach.

Oczywiście nie samym sportem narodowym polski gracz żyje. Na szczęście nie zabrakło też innych debiutów, w tym wyścigi i urocza gra o malutkich ptaszkach kiwi. Poniżej wymienione nagranie, miłego seansu!

FIFA 22 czy eFootball 2022? Oto jest pytanie! Już 1 października zadebiutuje produkcja EA Sports, a dzień wcześniej ta spod szyldu Konami. Oba tytuły wyjdą na poprzednią i obecną generację, co posiadaczy starszych konsol powinno ucieszyć.

Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5) również pojawi się 30 września. W tej wyścigówce pokierujecie tytułowymi samochodzikami po przeogromnych trasach rozłożonych w najróżniejszych, realistycznych lokacjach. Nie zabrakło edytora poziomów, który pozwoli Wam ścigać się po torach własnego zamysłu.

Rekomendacje PlayStation zamyka KeyWe (PS4, PS5), czyli przeurocza gra platformowa, w której wcielicie się samemu lub w kooperacji w urocze kiwi. Waszym zadaniem będzie rozwiązywanie wielu rozmaitych zagadek. Miłym akcentem jest możliwość przebrania ptaszków w najróżniejsze kostiumy i akcesoria.

To niejedyne nowe gry na PS4 i PS5, jakie w tym tygodniu pojawią się na Waszych konsolach. W tym artykule poświęciłem czas ich większej liczbie, dlatego sprawdźcie, co jeszcze ciekawego na Was czeka.