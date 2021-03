Nowe gry na PS4 i PS5. Cztery duże premiery w tym tygodniu na PlayStation

Ten tydzień będzie wyjątkowo obfity w nowe gry dla PS4 i PS5. Chętni gracze sprawdzą remake kultowych Pro Skaterów, nową produkcję Josefa Faresa, mroczny horror i kolorową platformówkę.

Sony szykuje się do czasu intensywnych premier. Moment posuchy z początku generacji powoli mija i gracze mogą szykować się na bardzo mocne miesiące. Zaczynamy spokojnie, ale spirala debiutów nabiera tempa. PlayStation przedstawiło najważniejsze premiery najbliższych paru dni.

Nowe gry PS4 i PS5 na ten tydzień

Na pierwszy ogień idzie Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Gra już 26 marca debiutuje na next-genach. Twórcy zadbali o ulepszenia oprawy i płynności rozgrywki, co w efekcie daje naprawdę fajne doświadczenie dla fanów deskorolek i nie tylko. Niestety, aktualizacja nie będzie darmowa dla wszystkich posiadaczy gry. Warunki odebrania darmowej wersji na PS5 znajdziecie w tym miejscu.

Również 26 marca, na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series i PC ukaże się nowa gra od Josefa Faresa. Twórca takich hitów jak A Way Out i Brothers: A Tale of Two Sons proponuje graczom bardzo nietypowy twór. It Takes Two to kooperacyjny tytuł, który cechuje prześliczna oprawa i spora różnorodność zabawy. Sam Fares twierdzi, że jeśli gra kogoś znudzi, to wręczy takiej osobie tysiąc dolarów. Zobaczymy, czy faktycznie jest aż tak dobra.

Ostatnim tytułem debiutującym 26 marca jest Balan Wonderworld. To dziwaczna, pokręcona platformówka od Square Enix, która zbiera mocno niejednolity odzew od graczy. Jedni widzą w niej ogromny potencjał, a inni niepotrzebnie udziwniony projekt, który nie prezentuje sobą niczego nadzwyczajnego. Jeśli chcecie przekonać się na własnej skórze jak wypada ta produkcja, to w PS Store znajdziecie jej wersję demo na PS4 i PS5. Gra ukaże się też na PC, XOne, Xbox Series, Switchu i PC.

Nieco wcześniej, bo od 25 marca, zagramy w Evil Inside. To inspirowany anulowanym Silent Hills straszak, który zaserwuje graczom wiele mocnych wrażeń. Gra wygląda bardzo ładnie, a inspiracje P. T. są widoczne na pierwszy rzut oka. Poza konsolami Sony gra ukaże się również na PC. Fani horrorów nie mogą narzekać na nudę na początku 2021 roku.

Jak widać ten tydzień wypada bardzo różnorodnie. Oczywiście zbliżających się premier jest znacznie więcej, choć największe gwiazdy bieżącego roku ukażą się dopiero za kilka miesięcy. Jeśli żaden z powyższych tytułów nie przypadł Wam do gustu, to teraz jest idealny moment na nadrabianie zaległości z zeszłych lat. Poniżej możecie obejrzeć prezentację nowych gier od członków załogi PlayStation.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.