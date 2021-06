Nowe Assassin’s Creed ma przebić Valhallę pod jednym względem. Ubi nie próżnuje

Nowe Assassin’s Creed rzekomo będzie jeszcze większe od Valhalli. Znany dziennikarz twierdzi, że Ubisoft przygotowuje gigantyczną produkcję.

W trakcie podcastu Triple Click, Jason Schreier zdradził, że Ubisoft ma nas zaskoczyć nową odsłoną Assassin’s Creed. Według jego informacji, gra ma być dużo większa od Valhalli. Nie wiadomo czy mowa tu o rozmiarach świata, liczbie zadań czy ogólnej ilości treści.

Niemniej, cokolwiek by to miało znaczyć, to będzie naprawdę ogromna gra. Assassin’s Creed Valhalla to produkcja na wiele dziesiątek godzin, a wciąż zmierzają do niej kolejne rozszerzenia. Jeśli nowe AC ma być jeszcze większe, szykujmy się lepiej na piekielnie czasochłonną rozgrywkę.

Dodatkowo Schreier poruszył inny, ciekawy wątek. Twierdzi on, że nowe Assassin’s Creed of Ubisoft Sofia zostało anulowane lub przekształcone na DLC do Valhalli. Gra była pobocznym, mniejszym projektem i plotkowało się na jej temat już od dłuższego czasu. Mówiło się między innymi, że produkcja ta będzie liniowa i postawi na bardziej przygodową rozgrywkę. Ostatecznie nie poznaliśmy żadnych oficjalnych informacji na jej temat.

Jason Schreier to wiarygodne źródło informacji. W przeszłości dzielił się on niezliczonymi przeciekami, które znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Oczywiście nadal warto zaczekać na oficjalne ogłoszenia Ubisoftu.