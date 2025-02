Prawie jak Cyberpunk – nowa gra za darmo na Steam zbiera dobre noty

Gra za darmo na Steam w klimacie Cyberpunk. Tytuł zbiera dobre oceny

Na platformie Steam regularnie debiutują nowe produkcje, a niektóre z nich możecie zdobyć bezpłatnie. Na przykład dziś pojawiła się nowa gra za darmo. TRIBE NINE to brutalna gra RPG akcji, która zabierze nas do futurystycznego świata inspirowanego cyberpunkiem i niezbyt optymistycznymi wizjami przeszłości. W mieście Neo Tokio grupki młodych osób stają do boju w walce o lepszy byt i wyzwolenie samych siebie.

Gracze kontrolują postacie, które przemierzają tętniące życiem „Miasto” Neo Tokyo, pokonując potężnych wrogów, aby wyzwolić miasto. Drużyna składa się z trzech postaci, które walczą na polu bitwy jednocześnie. Jednostki sojusznicze będą odpowiednio reagować na bitwę, wabiąc wrogów i lecząc sojuszników. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, możesz nawet wyzwolić atak łączony wszystkich trzech członków drużyny.

Tytuł znajdziecie na Steamie:

TRIBE NINE pojawiło się na platformie Valve dziś, czyli 19 stycznia. W tym krótkim czasie gra zaczęła gromadzić pierwsze recenzje użytkowników i jest naprawdę nieźle. Na ten moment ich średnia to 95% pozytywnych not spośród 22 recenzji. Gracze uważają, że tytuł jest wciągający — a to całkiem dobrze o nim świadczy. Po więcej darmowych gier zapraszamy do naszej specjalnie przygotowanej kategorii.

Źródło: Steam