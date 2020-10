No Man’s Sky z aktualizacją na nową generację konsol

No Man’s Sky otrzyma aktualizację na nową generację konsol. Gra będzie wyglądać dużo lepiej i działać płynnie. Dodatkowo Hello Games udostępni multiplayer.

Premiera NMS od Hello Games była gigantycznym rozczarowaniem. Mimo to twórcom gry należą się ogromne brawa za postawę i chęć w poprawieniu swoich błędów. Aktualnie No Man’s Sky jest wybornym, kosmicznym sandboxem i stale wzbogaca się o nowe treści.

Co ciekawe, Hello Games potwierdzili, że ich tytuł otrzyma aktualizację na nową generację konsol. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun łatki.

Gra wykorzysta moc nowej generacji i zadziała w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo gracze konsolowi otrzymają produkcję za darmo, jeśli posiadają wersję na PS4 lub Xbox One.

Z innych nowości warto wspomnieć o dodaniu cross-play, szybszych czasach ładowania i trybie multiplayer dla maksymalnie 32 graczy.

Co więcej, gra wesprze funkcje kontrolera DualSense. Mowa tutaj o funkcjach haptycznych, które pogłębiają immersję w grze. Ponadto znalazło się miejsce na technologię dźwięku 3D.

Lista zmian robi wrażenie i nie ma tu mowy o wstecznej kompatybilności zrealizowanej po najmniejszej linii oporu. To pełnoprawna konwersja na nową generację i kto wie, może z czasem gra będzie wyglądać jeszcze ładniej?

Nowy sprzęt zagwarantuje twórcom dodatkowy zapas mocy i pozwoli dalej rozwijać grę w jeszcze większym stopniu niż dotychczas.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.