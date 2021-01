Nintendo Switch Pro znów wyciekło. Haker dotarł do ciekawych informacji

Znany haker i dataminer dotarł do informacji o Nintendo Switch Pro. Konsola ma otrzymać nowy ekran i zmienioną stację dokującą.

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Switch Pro to bardzo odległy temat i japoński producent raczej się na nim nie skupia. Okazuje się, że mocniejsza wersja konsoli Nintendo nie musi wcale wyglądać tak, jak ją sobie wyobrażamy.

Znany haker i datminer SciresM opublikował kilka informacji o domniemanym Switchu Pro. Konsola ma być tymczasowo nazwana Aula i nie będzie rewolucją, a jedynie udoskonaloną wersją znanego sprzętu.

Nintendo miałoby skorzystać z SoC Mariko. Wskazówki w oprogramowaniu wskazują, że Big N umożliwi rozgrywkę w 4K dzięki chipowi firmy Realtek. SciresM sugeruje, że nowy chipset mógłby znaleźć się w odświeżonym doku, co wydaje się być sensownym rozwiązaniem. Oczywiście wówczas rozgrywka w 4K dotyczyłaby tylko zadokowanych urządzeń.

Co ciekawe, nowości miałby też doczekać się sam tablet Switcha. Według datminera, wersja Pro otrzyma ekran OLED. Oznaczałoby to, że Nintendo Switch Pro nie będzie konsolą w pełni stacjonarną. Zaprzeczałoby to przecież całemu projektowi urządzenia.

Póki co są to tylko podejrzenia i warto patrzyć na nie z przymrużeniem oka. O ile SciresM to całkiem rzetelne źródło, to wcześniejsze sugestie Nintendo nadal wykluczają powstanie nowej wersji Switcha w najbliższym czasie.

Z drugiej strony nawet analitycy wskazują, że Switch Pro z pewnością ukaże się na rynku jeszcze w tym roku. Opinie są mocno podzielone i musimy poczekać na dalsze kroki producenta.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.