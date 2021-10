Nintendo ma nowy patent, ale bez Switcha Pro z niego nie skorzysta. Chyba już to gdzieś widziałem

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

„Legendarny” już Nintendo Switch Pro mógłby skorzystać z nowego patentu, który niedawno trafił do sieci. Standardowy model nie byłby w stanie go zaimplementować ze względu na zbyt wolne pamięci. Co ma z tym wspólnego Xbox Series X|S?

Przeglądając Reddita natrafiłem na post użytkownika RoyaltyXIII, który zwrócił uwagę na złożony wniosek o przyznanie praw do pewnej technologii. Ta brzmi jak autorska wersja Quick Resume z next-gena Microsoftu. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że funkcja ta pozwala przełączać się dynamicznie między tytułami od razu do momentów, gdzie ostatnio została zapauzowana rozgrywka.

Wniosek patentowy złożony przez Big N w zasadzie jest dokładnie kalką tego rozwiązania, choć sugeruje, że jego zastosowanie mogłoby dotyczyć tylko dwóch gier jednocześnie. Sprzęt „zielonych” pozwala zachowanie stanu aż trzech produkcji w tym samym czasie.

Warto zaznaczyć, że Nintendo Switch w wersji z 2017 i 2019 roku oraz wariant Lite nie poradziłyby sobie z czymś takim ze względu na brak odpowiednio szybkich pamięci. Gdyby skorzystać z dysku SSD, który m. in. posiada Xbox Series X|S lub PS5, taka sytuacja byłaby już czymś możliwym. Nawet niedługo debiutujący model OLED nie został wyposażony w szybsze kości, więc Nintendo mogłoby wykorzystać dopiero w nowym modelu.

Wczoraj informowałem Was na temat jeszcze jednej nowiny o domniemanym modelu Pro. Redakcja Bloomberg wydała raport, według którego minimum 11 studiów growych posiadałoby specjalny devkit Switcha z obsługą 4K. Więcej o tym przeczytacie w tym miejscu.