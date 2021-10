Nintendo Switch Online + Expansion Pass od dziś. Znamy polskie ceny i nie wygląda to dobrze

Od dziś dostępny jest nowy wariant subskrypcji Nintendo Switch Online z dopiskiem „Expansion Pass”. Ten wprowadza kilka dodatkowych benefitów, aczkolwiek samo Nintendo wprowadziło dość niewygodny sposób jego opłacania.

W skład Nintendo Switch Online wchodzą wybrane gry z konsol NES i SNES, zapisy w chmurze, możliwość grania przez sieć (część tytułów nie wymaga NSO do tego), korzystanie z aplikacji mobilnej oraz specjalne oferty. Usługa rozszerzona o Expansion Pack zapewni także dostęp do nowego katalogu produkcji z Nintendo 64 oraz SEGA Genesis. Dodatkowo każdy otrzyma DLC Happy Home Paradise do Animal Crossing: New Horizons – te jednak będzie można zakupić osobno w cenie 25 dolarów (około 100 zł). Pozostając w temacie cen… Cóż, nie wygląda to dobrze.

Powyżej możecie zobaczyć screen, który pochodzi bezpośrednio z mojej konsoli Nintendo Switch. Choć podstawowa wersja subskrypcji Nintendo jest możliwa do zakupu na miesiąc, trzy lub dwanaście w wariancie dla jednego gracza, nowy próg jest dostępny tylko w ramach jednokrotnej opłaty na dwanaście miesięcy. Jego cena wnosi wtedy 170 zł, czyli o całe 90 zł więcej niż „podstawka”.

Jest jednak sposób, by załapać się do tego pakietu o wiele taniej, mianowicie „należy zebrać drużynę” złożoną z użytkowników Switcha. W maksymalnie 8-osobowej grupie jesteście w stanie razem opłacać NSO, co wyjdzie znacznie taniej. Wtedy to na łebka przyjdzie zapłacić już tylko 36,25 zł rocznie. Jest to znacznie mniej, a przeliczając na liczbę korzyści, wręcz wygląda to opłacalnie.

Problemem może być jednak zorganizowanie dodatkowej siódemki graczy ze Switchem, aczkolwiek niejeden raz widziałem, jak losowi ludzie zbierali się w „rodziny” na na grupkach na Facebooku.