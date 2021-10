Poznaliśmy cenę droższego Nintendo Switch Online. Jest też pewne zaskoczenie

Big N niespodziewanie ogłosiło kolejne informacje na temat nadchodzących z mian w subskrypcji Nintendo Switch Online. Jaka jest cena nowego, droższego pułapu oraz co zaoferuje graczom?

Podczas dzisiejszego pokazu dotyczącego nowości w Animal Crossing: New Horizons zaprezentowano kilka rzeczy związanych z samym abonamentem. Jak dowiedzieliśmy się wszyscy z ostatniego Nintendo Direct, w droższym wariancie subskrypcji uwzględniono gry z Nintendo 64 oraz SEGA Genesis. Po dzisiejszym dniu wiadomo już, że oprócz wymienionych produkcji otrzymamy też dostęp do najnowszego DLC do symulatora handlu rzepą. Jest też możliwość zakupienia go osobno w cenie 25 dolarów.

Jeśli chodzi o drugi stopień Nintendo Switch Online, ten już będzie nieco droższy. Na ten moment nie podano jeszcze, ile będzie kosztować w Polsce, aczkolwiek w USA opłacenie usługi na 12 miesięcy będzie się równać z poświęceniem 49,99 dolarów (ok. 196 zł). Jeśli zdecydujecie się na połączenie w grupę do 8 członków, dostęp na rok wyniesie 79,99 dolarów (ok. 314 dolarów).

Obecnie nie jest znana data wprowadzenia Expansion Packa, jednakże spodziewam się, będzie to przed 5 listopada 2021 roku, ponieważ wtedy wychodzi dodatek do najnowszego Animal Crossing.