Dziś premiera Switcha OLED – najkompletniejszej konsoli Nintendo. Co warto wiedzieć?

To właśnie ten dzień! 8 października 2021 roku to data debiutu konsoli Nintendo Switch OLED. Co takiego wprowadza rewizja sprzętu i dlaczego warto się nią zainteresować? W tym tekście znajdziecie wszystkie informacje na ten temat.

Od zapowiedzi Switcha „ubranego całego na biało” (lub na niebiesko i czerwono) minęło już trochę czasu. Choć początkowo byłem sceptycznie nastawiony do konsoli, najpewniej z powodu zbyt sporych oczekiwań przez plotki na temat modelu Pro, dziś myślę, że jest to dobra inwestycja dla dwóch typów graczy.

Po pierwsze mam na myśli osoby, które nie posiadają jeszcze żadnego modelu Pstryczka i chciałyby zacząć swoją przygodę z tą generacją gier na Nintendo. Po drugie ta „hybryda” powinna przypaść do gustu posiadaczom wariantu Lite jako rozszerzenie funkcji ich obecnego sprzętu.

Oto najważniejsze cechy Nintendo Switch Lite:

Matryca OLED o przekątnej 7′

64 GB pamięci wbudowanej

Poprawiony dock usprawniony o złącze ethernet

Ulepszony system audio

Stabilniejsza podstawka do trybu table-top

Miękki przewód HDMI w zestawie

Jak widać, zmian jest kilka, aczkolwiek uważam, że ciężko będzie niektórym posiadaczom zwykłego Switcha znaleźć tu argumenty na przejście na OLED-a. W zasadzie najlepiej wypada z tego wszystkiego sam ekran, który cechuje się zdecydowanie lepszym kontrastem kolorów. Nie jestem przekonany, czy cena zwykle ponad 1 600 zł jest tego warta, aczkolwiek to już zostawię do Waszej oceny.