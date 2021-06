Nintendo wycofało aktualizację ze Switcha. Powodowała poważne problemy z działaniem konsoli

Nintendo Switch otrzymało w ciągu ostatnich dni update systemu o numerze 12.03, który jak się okazuje uniemożliwiał niektórym graczom korzystanie z Eshopu. Ci mogli mieć też problemy z pobieraniem gier i ich aktualizacji.

To pierwszy raz, kiedy doszło do tej niecodziennej sytuacji. Jak możemy przeczytać na łamach serwisu Nintendo Everything, nie musieliśmy długo czekać, by wersja 12.03 została wycofana z konsol. Zdarzyło się jednak, że wielu użytkownikom konsoli Japończyków udało się pobrać ten nieszczęsny patch. Oprócz wcześniej wymienionych niedogodności dochodziło także do błędu systemowego, który miał miejsce przy skorzystaniu z zupełnie nowej karty Micro SD.

Na szczęście ten sam portal mniej więcej przed godziną poinformował, że wznowiono udostępnianie wspomnianej aktualizacji, natomiast pozbawiono ją wszelkich niedoróbek. Rzeczywiście, na moim prywatnym Nintendo Switch posiadam już najnowszą wersję i nie natrafiłem na żadne dolegliwości.

Miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. O tyle dobrze, że Nintendo udało się bardzo szybko zareagować na usterki systemu. Aż strach pomyśleć, gdyby były one zdecydowanie groźniejsze, np. blokowałyby kolejne aktualizacje. Na szczęście taka sytuacja nie miała miejsca.