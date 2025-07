Ledwo miesiąc po premierze, Switch 2 już drożeje

Nowa konsola Nintendo dopiero co pojawiła się na rynku, a już zalicza pierwszą podwyżkę ceny. Zmiana dotyczy Arabii Saudyjskiej i może być sygnałem, że firma uważnie sonduje globalną sytuację.

Nintendo Switch 2 w Arabii Saudyjskiej drożeje

W momencie premiery Nintendo Switch 2 kosztował w Arabii Saudyjskiej równowartość 533 dolarów (1999 SAR). Teraz jednak cena wzrosła do 573 dolarów, czyli 2149 SAR. Różnica to stosunkowo niewiele, ale wciąż mówimy o podwyżce miesiąc po debiucie urządzenia. Za dystrybucję konsoli odpowiada tam firma Advanced Initiative Company, zewnętrzny partner Nintendo. Oficjalnie nie podano powodów zmiany, ale według analityków może chodzić o reakcję na lokalną sytuację gospodarczą i dostosowanie strategii cenowej.

Taki krok ze strony Nintendo nie powinien jednak nikogo szokować. Firma przygląda się wynikom na poszczególnych rynkach i reaguje szybciej niż konkurencja. Przypomnijmy, że kilka dni temu podniesiono też ceny pierwszego Switcha oraz jego akcesoriów, również na tym samym rynku.

Na razie nic nie wskazuje na to, że podobne zmiany trafią do Europy. W Polsce Nintendo Switch 2 nadal dostępny jest w tej samej cenie co przy premierze. Ale jak pokazuje przykład z Arabii Saudyjskiej, sytuacja może się zmienić, i to błyskawicznie.

Na uwagę zasługuje też tempo reakcji Nintendo. Zazwyczaj firmy czekają przynajmniej kilka miesięcy na podsumowanie sprzedaży, tymczasem tutaj podjęto decyzję już po 30 dniach. To pokazuje, jak dynamicznie korporacja chce sterować dostępnością i rentownością swojej nowej konsoli.

Źródło: X