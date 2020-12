Nintendo kontra wściekli klienci. Ciąg dalszy skarg na kontrolery Switcha

Gracze masowo zgłaszają problemy z kontrolerami Joy-Con dla Nintendo Switch. Producent konsoli ignoruje prośby, więc klienci zapowiadają pozew.

Switch to bez wątpienia bardzo udana konsola, która wciąż bije kolejne rekordy sprzedażowe. Niestety, najnowszy sprzęt od Big N ma ogromny problem, którego nie rozwiązała nawet rewizja konsoli w postaci Switcha V2.

„Driftujące” gałki w Joy-Conach to przykra codzienność dla posiadaczy tej konsoli i nic dziwnego, że gracze mają już serdecznie dość cyklicznej wymiany kontrolerów. Jakiś czas temu podzieliliśmy się z Wami przypadkiem pewnego 10-cio latka, który pozwał Nintendo za rzeczone problemy z Joy-Conami. Wygląda na to, że jego śladem pójdą inni gracze.

GamesIndustry podaje, że organizacja BEUC (Europejska Organizacja Konsumentów) i stowarzyszenia konsumentów z dziewięciu krajów poprosiły osoby posiadające wadliwy sprzęt o zgłoszenie występujących problemów.

Przedstawiciele rzeczonych organizacji zamierzają zebrać informacje od posiadaczy Switcha i zadecydować o tym, jakie należy podjąć kroki w celu wyjaśnienia problemów z Joy-Conami. Organizacje nie wykluczają rozwiązania sprawy w sądzie, jeśli rozmowy z Nintendo nie przyniosą oczekiwanego skutku.

Jeśli producent faktycznie zostanie pozwany, to będzie to już kolejna tego typu sytuacja z kontrolerami Joy-Con w tle. To zdecydowanie niedopracowane urządzenia, które do tej pory nie doczekały się odpowiednich zmian mogących uchronić graczy przed ciągłą wymianą wadliwych kontrolerów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.