New World z cenzurą. Gracze chcieliby sobie pożartować, a nie mogą

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wyobraźcie sobie sytuację, że chcecie zagrać w New World i dla żartu planujecie użyć „Amazonu” lub „Jeffa Bezosa” w swojej nazwie postaci. Tak się składa, że nie możecie tego zrobić, a jakiekolwiek próby kombinowania nie przyniosą pożądanego skutku.

Na tę sytuację natknął się jeden z redaktorów PC Gamera, który sam chciał nazwać siebie „Portfelem Jeffa Bezosa”. Niestety, jego próba zakończyła się niepowodzeniem, choć ten się nie poddał. Próbował dalej wpisać przykładowo „Bez0s” lub „JeffB”, aczkolwiek i to skrypt cenzurujący nazwy potrafił wyłapać. Co ciekawe, dziennikarz nie mógł tym samym skorzystać ze swojego alternatywnego nicku, z którego czasem korzysta, ponieważ brzmi on „Unionize Amazon”.

Ktoś mógłby pomyśleć, że po prostu ktoś ubiegł redaktora i po prostu wpisał jego pomysły jeszcze przed nim. Jednak nie wyświetla się wtedy komunikat o zajęciu imienia bohatera, a „Ta nazwa nie może być używana”. Brzmi jak cenzura, ale dlaczego to tak wygląda?

Cóż, można się tylko domyślać, ale w wielu mediach Bezos oraz Amazon nie są ostatnio stawiane w dobrym świetle. Krytykowana jest między innymi postawa byłego szefa tego giganta wobec pracowników, a także podejście firmy do tematu ekologii lub zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Tematy te są na tyle głośne, że stały się obiektem wielu memów, więc tym samym żartów internautów. Nie dziwi więc fakt, że żartami ze wspomnianych nazw New World mógłby stracić na promocji gry.