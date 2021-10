Netflix pierwszy raz w historii pozwoli na streamowanie serialu na Twitchu

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Na początku nadchodzącego miesiąca na platformie Netflix zostanie udostępniony serial Arcane, który przedstawia historię dziejącą się w świecie League of Legends. Okazuje się, że będzie można retransmitować pierwszy epizod na Twitchu.

Pomysł idealnie komponuje się z popularnością gry, na której bazuje sam serial. Ta przecież od wielu lat króluje na Twitchu. Bez wątpienia wspólne oglądanie z ulubionymi streamerami początku animacji zgłębiającej relację dwóch kojarzonych championek z LoL-a, to dobry sposób na promowanie premiery.

Przeżyj pierwszy odcinek #Arcane z Twoimi ulubionymi streamerami, reprezentującymi 40+ krajów i nadającymi w 20+ językach na Twitchu. Runeterra czeka, do zobaczenia 6 listopada. – czytamy we wpisie na Twitterze z profilu Arcane

Zainteresowanie głębszym storytellingiem ze strony naszej globalnej bazy graczy odegrało dużą rolę w naszej decyzji o stworzeniu Arcane, więc to jedyne słuszne, że będą mogli obejrzeć pierwszy odcinek Arcane razem jako społeczność. Projektując to wydarzenie, chcieliśmy połączyć tradycyjną rozrywkę z innowacyjnym, cyfrowym podejściem, które zwiększa dostęp dla graczy z całego świata, tworząc coś nowego, czym ludzie mogą się wspólnie cieszyć. – pisze Brandon Miao, Cross-Product Experiences and Partnerships Lead w Riot Games

Co jak co, ale Netflix w listopadzie doczeka się wielu dobrze zapowiadających się produkcji, choć nie będę ukrywał, że na ten moment długo wyczekiwane przeze mnie Arcane króluje na szczycie mojej listy zbliżających się must watchy. A Wy planujecie dać szansę Vi i Jinx?