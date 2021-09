To może być najładniejszy serial roku. Arcane od Netflixa na zwiastunie z datą premiery

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Netflix opublikował zwiastun serialu Arcane, który współtworzyli deweloperzy z Riot Games. Oprawa wizualna widowiska robi fenomenalne wrażenie. I nie ma w tym właściwie nic dziwnego, bo Riot potrafi robić cinematici tak dobrze, jak mało kto.

Trailer ujawnia też, że serial ukaże się 6 listopada bieżącego roku.

Serial podążą losami dwóch bohaterek League of Legends: Jinx i Vi. Obie postacie są bardzo charakterystyczne i z całą pewnością doskonale zna je każdy fan gry, ale nie tylko. Produkcja zaprezentuje nam relację bohaterek przed tym, jak pojawiły się w League of Legends. To dość standardowe origin story, choć myślę, że nawet bez znajomości LoL-a posłuży za ciekawy seans.

Dodatkowo przyznam, że jestem zachwycony tym, jak wygląda Arcane w akcji. Biorąc pod uwagę styl oprawy, spore wrażenie robi szczegółowość animacji oraz dokładność designu niektórych postaci. Jeśli netflixowe Miłość, śmierć i roboty ma mieć konkurenta pod względem wizualnym, to jest nim według mnie właśnie Arcane.

Na razie zapowiada się bardzo, bardzo dobrze i efektownie. Oby historia prezentowała równie wysoki poziom, co wizualia. Jakby nie patrzeć, świat League of Legends jest bardzo bogaty i pozwala na wysnucie naprawdę fantastycznych opowieści.