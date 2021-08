Netflix oferuje Polakom grę, ale ta znika ze Steam i GOG

Stranger Things 3: The Game zostanie jutro usunięte z dwóch popularnych platform do grania na PC. Czy sytuacja jest powiązana z tym, że tytuł został udostępniony Polakom przez Netflix na urządzeniach z Androidem?

Kilka dni temu na karcie produktu na Steam oraz na platformie GOG pojawił się poniższy wpis. Niestety, już niebawem ST3: TG zostanie ściągnięte na zawsze z wymienionych sklepów.

31 sierpnia 2021 roku Stranger Things 3: The Game zostanie wycofane ze sprzedaży na Steamie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim fanom Stranger Things, którzy cofnęli się z nami w czasie do lata ’85, aby przeżyć tę przygodę w Hawkins. Jeśli zakupiliście grę przed 31 sierpnia 2021 roku na Steam, pozostanie ona w waszej bibliotece i będzie nadal grywalna. Podziękowania,

Zespół BonusXP

Całe szczęście, że osoby, które już nabyły Stranger Things 3: The Game wcześniej, zachowają dostęp do swojego zakupu. Szkoda, że zabrakło w powyższej wypowiedzi powodu, dlaczego ograniczenie dystrybucji gry ma miejsce. Być może jest to powiązane z tym, że tytuł trafił ostatnio ekskluzywnie dla Polski do Sklepu Play. Cóż, gdyby nie zbieżność wydarzeń w podobnym okresie, to raczej bym tego nie wiązał ze sobą. Teraz wydaje się to wysoce prawdopodobne.

A Wy co sądzicie? Netflix rzeczywiście miałby zlecić studiu BonusXP usunięcie gry z innych platform, aby była przynajmniej na razie tylko dla Polaków? Rzeczywiście może się to wydawać nieco niedorzeczne, ponieważ w ten sposób ograniczono dostęp w innych krajach.