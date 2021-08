Nowości na Netflixie w sierpniu. Wiedźmin: Zmora Wilka, Blade i wiele więcej!

W przerwach na granie idealnie jest czasem obejrzeć jakiś dobry film lub serial. Tak się składa, że Netflix zapowiedział kolejne nowości, które zadebiutowały już lub zaraz zadebiutują w tej usłudze.

Sierpień bez wątpienia wątpienia przyniesie masę treści do oglądania. Poniżej możecie zobaczyć krótkie nagranie, które przybliży Wam nadchodzące produkcje. Jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ wybór jest przeogromny. Rzućcie okiem, a może coś Wam do niego wpadnie.

Mi osobiście przypadło do gustu kilka tytułów. Na pewno przysiądę do Króla Szamanów, którego wcześniejszą wersję za dzieciaka oglądałem na Jetixie. Mam nadzieję, że reboot serii mnie nie zawiedzie, a tym bardziej nie zniszczy we mnie nostalgicznych wspomnień. Z innych animacji na pewno też zaliczę wyczekiwany serial animowany – Wiedźmin: Zmora Wilka. Od wielu miesięcy nie mogę się go doczekać i cieszy mnie, że nareszcie odbędzie się jego premiera.

Z chęcią też powrócę do Blade: Mroczna Trójca. Jako wielki fan historii superbohaterskich nie mogę przejść obok takiej okazji obojętnie. Pozostając w temacie nieco starszego kina, wśród moich rekomendacji nie może zabraknąć filmu Czekolada. Oglądałem go niedawno i myślę, że wielu może do tego dzieła przyciągnąć fakt, że gra tu Johnny Depp. Premiera tego dzieła miała miejsce w 2000 roku, więc na ekranach zobaczycie aktora w nieco młodszym wydaniu.

Nowości na Netflix w sierpniu 2021 – filmy:

Blade: Mroczna Trójca – 1.08

Jak w niebie – 1.08

Sok z żuka – 1.08

Dobry agent – 1.08

Czekolada – 1.08

Wyznania Gejszy – 1.08

Pray Away – 3.08

Shiny_Flakes: Nastoletni baron narkotykowy – 3.08

Nine Emotions – 6.08

Chmara – 6.08

Vivo – 6.08

The Kissing Booth 3 – 11.08

Misha i Wilki – 11.08

Monster Hunter: Legends of the guild – 11.08

Beckett – 13.08

Sportowe opowieści: Układ z diabłem – 17.08

Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena – 18.08

Czarna wyspa – 18.08

Pamiętniki studentek z wymiany – 18.08

Nie z mojej ligi – 18.08

Sweet girl – 20.08

Zakochany mężczyzna – 20.08

Harmidom – 20.08

Wiedźmin: Zmora Wilka 23.08

Sportowe opowieści: Caitlyn Jenner – 24.08

Bob Ross: Szczęśliwe wypadki, zdrada i chciwość – 25.08

Cały on – 27.08

Sportowe opowieści: Zbrodnia i kary – 31.08

Nowości na Netflix w sierpniu 2021 – seriale:

UFO: Odtajnione projekty – 3.08

Control Z – 4.08

Gotowanie z Paris – 4.08

Kokainowi kowboje: Królowie Miami – 4.08

Mistrzowie renowacji samochodów – 4.08

Hit & Run – 6.08

Król szamanów 9.08

Koci Domek Gabi – 10.08

Sportowe opowieści: Bójka w The Palace – 10.08

Słodka brygada – 11.08

AlRawabi School for Girls – 12.08

Jego królestwo -12.08

Nowy smak wiśni 13.08

Bez pożegnania 13.08

Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci – 13.08

Veleria – 13.08

Tut Tut Autka w Pagórkowie 17.08

Pokonani 18.08

Pani dziekan – 20.08

Będzie dobrze 20.08

Comedy Premium League – 20.08

Oggy Oggy – 24.08

Motelowe metamorfozy – 25.08

Post mortem: W Skarnes nie umiera nikt – 25.08

Clicbait – 25.08

Otwórz oczy – 25.08

EDENS ZERO – 26.08

Zjazd rodzinny 26.08

D.P. – 27.08

Valdcosta Wildcats: Drużyna mistrzów – 27.08

Arlo w Nowym Jorku -27.08

Hometown Cha-Cha-Cha – 28.08

Radość życia z Marie Kondo 31.08