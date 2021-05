Netflix planuje zawojować rynek gier!

Wiele wskazuje na to, że Netflix planuje stworzyć własną platformę dedykowaną graczom. Zacznie się ostra walka o zawartość naszych portfeli!

Portal The Information (źródło) podał informację, która może sporo namieszać w świecie elektronicznej rozrywki. Mianowicie w sieci pojawiła się informacja, iż korporacja planuje zatrudnić dyrektora wykonawczego, którego zadania dotyczyłby ekspansji na wspomnianym obszarze rynku. Właściciele firmy widząc wzrost zainteresowania grami (co miało związek z pandemią), nie mogli pozostać obojętni na perspektywę znalezienia kolejnego źródła dochodu.

Warto przypomnieć sobie, że Netflix już eksperymentował z interaktywnym oprogramowaniem w przeszłości. Mowa o takich projektach jak Black Mirror: Bandersnatch czy też You vs. Wild. Produkcje umożliwiały widzowi podejmowanie decyzji, co skutkowało alternatywnym rozwojem historii. Powstała też moblina pozycja na licencji serialu Stranger Things (o tym samym tytule).

Nadal nie znamy szczegółów dotyczących tego jaką formę przybierze usługa Netfliksa. Można przypuszczać, iż będzie ona analogiczna do Apple Arcade. W rezultacie wnosząc opłatę, moglibyśmy korzystać z udostępnionego pakietu gier, wykorzystując technologię streamingową.

Rzecznik Netflix w rozmowie z redakcją portalu Polygon powiedział:

Nasi członkowie cenią różnorodność i jakość naszych treści. Dlatego nieustannie poszerzamy naszą ofertę – od seriali po filmy dokumentalne, filmowe, lokalne produkcje i reality TV. Użytkownicy cenią również bardziej bezpośredni kontakt z opowieściami, które kochają – korzystając z interaktywnych widowisk, takich jak Bandersnatch i You v. Wild, lub gier opartych na Stranger Things, La Casa de Papel i To All the Boys. Cieszymy się, że możemy zrobić więcej dzięki interaktywnej rozrywce.

Netflix a oferta filmowa dla miłośników gier

Netflix skupia się również na dodawaniu do swojej oferty filmów, których grupą docelową są gracze. Warto zwrócić chociażby uwagę na Resident Evil Infinite Darkness, który ukazać się ma 8 lipca bieżącego roku. Na łamach naszego portalu umieściliśmy najnowszy zwiastun tego widowiska (zobacz tutaj). W tym przypadku mamy do czynienia z pełnometrażowym filmem animowanym, w którym pojawi się m.in. Leon Kennedy. Inną ciekawą propozycją jest z kolei finalny 4 sezon serialu Castlevania (dowiedz się więcej). Miłośnicy serii otrzymają to co najbardziej cenili sobie w poprzednich epizodach: mrok, krew, mordercze bestie i długie płaszcze. Serial jest dostępny na platformie VOD już od 13 maja.

A co Wy sądzicie o nowej inicjatywie Netfliksa? Waszym zdaniem w branży gier jest jeszcze nisza, która może zostać zagospodarowana przez amerykańskiego hegemona?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.