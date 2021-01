Następca The Last Guardian nadchodzi. Możliwe, że Ueda pokazał nowy projekt

Fumito Ueda, twórca The Last Guardian, pokazał graczom malutki teaser nadchodzącego projektu. Zapowiedź pojawiła się w noworocznej kartce z życzeniami.

Gry studia Team ICO (znanego teraz jako genDesign) to często dość nierówne projekty. Trudno odmówić im masy świetnych pomysłów, klimatu i fantastycznej wizji artystycznej, jednak każda z nich miała drobne problemy techniczne w dniu debiutu.

Ostatnią grą zespołu słynnego Fumito Uedy było The Last Guardian, które zostało przyjęte całkiem ciepło. Od czasu premiery gry nie słyszeliśmy nic konkretnego na temat nowej produkcji legendarnego dewelopera.

Wygląda na to, że w końcu Ueda zdecydował się pokazać coś świeżego. Na stronie studia pojawiły się życzenia noworoczne w formie estetycznej grafiki, której fragment zdradza istnienie nowej gry genDesign.

Powyższa grafika z pewnością nie pochodzi z żadnej dotychczasowej gry Uedy. To bez wątpienia całkowicie nowy projekt, który doczeka się zapowiedzi za jakiś czas – być może nawet w tym roku.

Trudno tutaj nawet snuć teorie dotyczące tego, czym będzie kolejna gra genDesign. Studio zawsze zaskakuje czymś niespotykanym i pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość. Jeśli graliście we wcześniejsze dzieła Uedy i spełniły one Wasze oczekiwania, to możecie liczyć na kolejną dawkę podobnych wrażeń.

