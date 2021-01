Najczęściej piracone seriale w 2020 roku

Zobaczcie jakie seriale były najczęściej piracone w 2020 roku.

Wiele lat z rzędu w tym niechlubnym rankingu wygrywała produkcja Gra o tron. Zmieniło się to w ubiegłym roku. Pierwszą pozycję otrzymał serial dostępny na platformie Disney+ – The Mandalorian. Tak duża popularność produkcji bierze się z braku dostępności usługi streamingowej Disney+ w wielu krajach (w tym w Polsce). W tej sytuacji zassanie z sieci pirata, było jedyną opcją dostępu do wideo, nawet jeżeli spora ilość internautów gotowa byłaby zapłacić ze seans.

Pozostaje jeszcze jeden istotny aspekt. Nowe platformy VOD powstają niczym grzyby po deszczu. W rezultacie nawet jeśli opłacamy Netfliksa czy HBO, to nadal wiele nowych treści pozostaje dla nas niedostępnych. Wielu użytkowników w tej sytuacji decyduje się na pobranie pirata.

Zestawienie najczęściej piraconych seriali 2020:

1. The Mandalorian

2. The Boys

3. Westworld

4. Vikings

5. Star Trek: Picard

6. Rick and Morty

7. The Walking Dead

8. The Outsider

9. Arrow

10. The Flash

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.