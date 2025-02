„Przytłaczająco pozytywnie” oceniany hit Steam za jedyne 4 zł zamiast 139 zł

My Friendly Neighborhood to horror jakich mało, być może kojarzący się trochę z grami w stylu Poppy Playtime, ale z jeszcze ambitniejszym zacięciem. Tym razem ważniejsze od uciekania przed niebezpieczeństwem będzie strzelanie do wrogów. Wszystko to na planie serialu wzorowanego na kultowej „Ulicy Sezamkowej”. Warto dodać, że na Steam gra zdobyła „przytłaczająco pozytywne” opinie społeczności.

W uwielbianym przez widzów programie lalkowym „Nasze Miłe Sąsiedztwo” dzieje się coś strasznego! Wciel się w Gordona, woźnego, który musi rozgryźć ten niepokojący problem. Broń się przed lalkami i rozwiązuj łamigłówki w przygodówce z gatunku horroru survivalowego. – głosi opis produkcji

Klucz otrzymacie w wersji na platformę Steam.