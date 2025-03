Wyprzedaż gier sci-fi w GOG.com. Korzystajcie póki trwa

Steam nie jest jedynym sklepem, który oferuje aktualnie sporo niezłych promocji. Pisaliśmy już o trwającej tam aktualnie weekendowej wyprzedaży, a teraz przychodzimy do Was z kolejnymi promocjami. Równocześnie bowiem trwa wyprzedaż na gry w klimatach science fiction, tyle że na platformie GOG. W ramach promocji możecie zgarnąć naprawdę sporo tytułów w niższych cenach, a rabaty sięgają nawet 95 procent. Przeceniono takie gry jak EVERSPACE 2, No Man’s Sky, Blade Runner, Breathedge czy też Kerbal Space Program.

Wyprzedaż gier sci-fi w sklepie GOG.com

W jakie gry warto zagrać?

Z powyższego zestawienia na pewno warto sprawdzić obie produkcje z serii EVERSPACE. Jest to seria kosmicznych strzelanek, którą stworzyło studio Rockfish Games, rozpoczynając od pierwszej części jeszcze w 2017 roku. Druga odsłona zadebiutowała w roku 2023, zaś jej koncepcja jest odmienna od koncepcji pierwowzoru. Deweloperzy zdecydowali się dodać elementy RPG, zaś świat gry został zaprojektowany ręcznie. W drugiej części ponownie przenosimy się do kosmosu i wcielamy się w jednego z kosmicznych pilotów, któremu udało się pokonać Admirała Gorca. Teraz jednak pozostał klonem poszukiwanym przez władze. Zmuszony został więc do przybrania fałszywej tożsamości, zarabia na życie jako górnik. Szybko jednak ląduje w samym środku skomplikowanej intrygi, która może odmienić jego losy.

Oprócz tego mamy oczywiście No Man’s Sky, czyli produkcję, której, mimo bardzo ciężkich początków, udało się odzyskać zaufanie i sympatię społeczności dzięki regularnym aktualizacjom z ogromnymi ilościami nowej zawartości. Ze znanych i docenianych tytułów znajdziemy tutaj również Rimworld, Stellaris, a także Kerbal Space Program. Zainteresowanych pełną ofertą wyprzedaży zapraszamy tutaj.

